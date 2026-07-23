Игар Тышкевич

Игар Тышкевич

Эксперт по вопросам изучения России, политический аналитик

О чем Лавров вел переговоры с США

23 июля, 16:11
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Какие факторы создают возможности для начала разговора о заморозке войны с совсем других позиций. Так называемое, окно возможностей

Это будет несколько неприятный текст.

С одной стороны, украинские удары по РФ действительно стали большой проблемой для Кремля. Где:

— удары по нефтегазовому комплексу создали дефицит топлива. В том числе, во время уборки урожая. Что, несомненно, скажется на позициях России на мировом рынке продовольствия в 2027 году. Сюда же можно добавить «ставшее» Азовское море, что создает проблемы с вывозом зерна.

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—  удары по маркетплейсам затронули малый и средний бизнес в больших и средних городах. Это важно, поскольку граждане РФ начинают ощущать войну: е-коммерция, как никак почти 20% розницы. Это удар по гражданской составляющей. Что болезненно для Путина перед единым днем голосования

— Крым отдельная история — остров так остров. Это уже политическая проблема для РФ, а также рост конфликтности между жителями полуострова и самой России (кто помнит конец 1990-х, поймет суть «ревности» к приехавшим издалека покупать «твой» дефицит).

Я сознательно не касаюсь событий на фронте. Просто перечисленные выше факторы создают возможности для начала разговора о заморозке с совсем других позиций. Так называемое, окно возможностей. Когда внешние партнеры по-другому воспринимают возможности Украины. И пик воздействия (при условии продолжения атак) придется на начало осени. По крайней мере, по нефтяному комплексу. Дальше заработает импорт и заработают «чайники» (малые НПЗ), которые снимут часть проблемы.

Пик воздействия придется на начало осени

На первый взгляд, Лавров в таких условиях летит просто «просить» о давлении США в вопросах заморозки войны в Украине. Но тут есть одна деталь — логика российских ударов. И это вопрос, в первую очередь, не Киева. Россия имеет свою логику ударов по украинской территории, пик которой также придется на начало осени. В чем суть? Давайте по порядку.

1. Одесса и порты. Смотрим данные о воздушных тревогах. По портам Одесской области РФ пытается бить в ежедневном формате. Последние 3 недели активно атакует корабли на рейде. Цель — остановить порты. То есть, лишить Украину вести торговлю морем через свою территорию. Как раз во время вывоза урожая.

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2. Но, если не работают порты — работает железная дорога. Тут имеем вторую составляющую российской логики. Атаки не столько и не только на ЖД инфраструктуру, сколько на локомотивы. Которые так быстро не заменишь. И не попросишь у партнеров, хотя бы исходя из того, что ширина ЖД колеи разная. В странах Балтии (единственные страны с таким же стандартом) их не так много.

Проще говоря, РФ пытается осложнить украинскую логистику по вывозу зерна и масел. Тоже к новому урожаю. Ведь если остановятся порты, потоки перейдут на ЖД. Но там вопрос — куда везти и вопрос «сухих портов» (помним о разной ширине ЖД колеи и необходимости перегрузки). И пропускной способности. Если и железная дорога имеет проблемы (например, дефицит локомотивов), то экспорт — автомобилями.

Но, в любом случае, на территорию сопредельных государств. И тут для нас важнейший вопрос — отношения с соседями. Со Словакией, Венгрией, Польшей, Румынией. Где Россия будет играть на поддержание и развитие любого конфликта.

Пик воздействия российских ударов (судя по логике Кремля — так же начало-середина осени.

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То есть, обе стороны пытаются создать выгодные для себя условия для начала разговоров о заморозке примерно на октябрь-ноябрь месяц. Повторю «для начала разговоров».

И тут возвращаемся к вопросу Лаврова. Для РФ крайне выгодным остается вариант, когда США являются единственным посредником в таких переговорах. В конце концов, в «американском треке» Россия рассчитывает сохранить инициативу. Ведь, как ни крути, но с начала 2025 года мы де-факто обсуждаем «российские предложения» по заморозке. То есть, планы и концепции, предложенные Штатами на основе консультаций с Кремлем. (В качестве примера приведу «28 пунктов», которые стали 20-ю, «ультиматумы» Путина по Донбассу и так далее).

Но в конце сентября состоится визит Си Цзиньпина в Вашингтон. И КНР хочет войти в переговорный процесс. Равно как и страны ЕС (которые в данном вопросе выступают солидарно с Китаем —- посмотрите материалы по результатам визита Мерца в Пекин).

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Это уже новые рамки, где для Кремля сложно будет продать Трампу свой функционал «партнера против Китая». Особенно, когда речь идет о развитии американо-российского сотрудничества, а за столом, где сидят представители других государств, «против которых» пытаются договориться два участника процесса.

Поэтому первая задача Лаврова сводится к сохранению именно американского трека. Вторая — в создании картинки собственных успехов. Трамп реагирует на информацию об успешных операциях. И для нас это плюс. Российский министр попробует показать «успехи русских» и напугать будущими проблемами. Где среди старого списка возникнет тема продовольственной безопасности.

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Для Украины, соответственно, задачи сводятся к поддержанию коммуникации с США в выгодном для нас ключе. А также к обыгрышу темы продовольственной безопасности. И тут целевая группа — страны, которые пытаются демонстрировать «нейтральность». Показать, что действия РФ могут создать проблемы для Африки, ряда государств Азии, в том числе и для КНР.

Поэтому надеюсь, что кроме украинской просьбы созвать экстренное заседание СБ ООН по вопросам атак на торговые суда в Черном море (но тут, увы, РФ будет выступать с теми же обвинениями в наш адрес), важна коммуникация со странами Азии. Где важным этапом будет возможная поездка министра иностранных дел Украины в Китай. К ней надо готовиться, в том числе, и учитывая «продовольственную» повестку. А также говорить о возможностях работы новых транспортных коридоров после заморозки воны. И о проблемах в работе, существующих в результате действий России.

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Текст опубликован с разрешения автора

Теги:   Сергей Лавров заморозка войны в Украине экспорт зерна Одесса массированные удары РФ

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