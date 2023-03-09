Мелисса Конли Тайлер

Мелисса Конли Тайлер

Национальный исполнительный директор института международных отношений, Мельбурн

В Индии над Лавровым не только смеялись, но и аплодировали ему. О чем это говорит

9 марта, 13:39
Эксклюзив NV
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Инцидент произошел на Raisina Dialogue, главном геополитическом форуме Индии (Фото:REUTERS)

Инцидент произошел на Raisina Dialogue, главном геополитическом форуме Индии (Фото:REUTERS)

Если понять причины такой реакции, мы сможем объяснить различия во взглядах на эту войну между развивающимися странами и Западом

В минувшие выходные министр иностранных дел России Сергей Лавров попал в заголовки газет, когда его заявление о том, что война в Украине была «развязана» против России, вызвало смех аудитории во время форума в Индии.

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Я присутствовала в зале и могу точно сказать, что была и другая реакция на слова Лаврова — аплодисменты и равнодушие. Если понять причины такой реакции, мы сможем объяснить различия во взглядах на эту войну между развивающимися странами и Западом.

Инцидент произошел на Raisina Dialogue, главном геополитическом форуме Индии, в котором приняли участие более 26 министров иностранных дел и шесть нынешних и бывших глав государств. Многие представляли развивающиеся страны Латинской Америки, Африки, Азии и Тихоокеанского региона, которые называют по-разному: «глобальный Юг» или «большинство мира».

Теги:   Россия Индия Запад Война России против Украины

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