В Индии над Лавровым не только смеялись, но и аплодировали ему. О чем это говорит 9 марта, 13:39 Эксклюзив NV Инцидент произошел на Raisina Dialogue, главном геополитическом форуме Индии (Фото:REUTERS)

Если понять причины такой реакции, мы сможем объяснить различия во взглядах на эту войну между развивающимися странами и Западом

В минувшие выходные министр иностранных дел России Сергей Лавров попал в заголовки газет, когда его заявление о том, что война в Украине была «развязана» против России, вызвало смех аудитории во время форума в Индии.

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Я присутствовала в зале и могу точно сказать, что была и другая реакция на слова Лаврова — аплодисменты и равнодушие. Если понять причины такой реакции, мы сможем объяснить различия во взглядах на эту войну между развивающимися странами и Западом.

Инцидент произошел на Raisina Dialogue, главном геополитическом форуме Индии, в котором приняли участие более 26 министров иностранных дел и шесть нынешних и бывших глав государств. Многие представляли развивающиеся страны Латинской Америки, Африки, Азии и Тихоокеанского региона, которые называют по-разному: «глобальный Юг» или «большинство мира».