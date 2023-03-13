Торги с УПЦ МП. Уедут ли монахи из Киево-Печерской Лавры 13 марта, 19:03 Эксклюзив NV

В сложившейся ситуации все не совсем так, как все подумали

Днями з’явилася новина, що з УПЦ МП ухвалили рішення про розірвання угоди про безоплатне користування культовими будівлями, розташованими на території заповідника Києво-Печерська лавра. Представники УПЦ Московського патріархату мають звільнити приміщення на території заповідника до 29 березня.

Видео дня

Тут не зовсім так, як усі подумали. Можна ще переукласти угоду. Мова про те, що забирають право безкоштовно і безстроково користуватися державним майном. Ну, а церква може запропонувати, скажімо, заплатити за оренду цих приміщень, і я думаю, що такі спроби будуть зроблені. Тим більше, що ця плата не дуже висока.

Я дивилася прейскурант, який виставили, скажімо, по Почаївській лаврі, то там їхній центральний храм здається в місяць за 5,500 грн. Думаю, що для української православної церкви в Києво-Печерській Лаврі це взагалі смішні кошти. Ну, будемо чекати. І ми ж розуміємо прекрасно, що церква навряд чи погодиться з таким рішенням. Піде до суду, відстоюватиме свої права. Хоч у мене є інформація, що частково вже монахи виїжджають із Києво-Печерської лаври, і нібито вже студентів, які навчалися в духовній семінарії і в духовній академії, також уже з території Лаври вивезли.

Я не думаю, що влада зацікавлена довести ситуацію до такого загострення. Це ж все-таки величезна кількість народу. Там тільки монахів лизько 200, ну і студентів, напевно, не менше сотні, якщо не більше. Цей крок держави треба розглядати як чергове попередження, ну і напевно демонстрація бажання держави все-таки отримати якийсь зворотній зв’язок від УПЦ МП, яка вибрала не дуже продуктивну стратегію, так звану знаєте, дуже схоже з китайським У-вей — «недіянням». Вони вважають, що це найкращий хід, який можна в цій ситуації використати. Бо якщо ти нічого не робиш, то до тебе і претензій особливих немає, ти не помилишся. Але зараз такий час, що треба бути більш відповідальними за те, що ти робиш і відгукуватися все-таки на запити, які формулює суспільство і держава. Поки що ми не бачимо з боку цієї церкви, що вона готова до відповіді. Тобто вона стала знов-таки вкотре в позу ображеної дитини і налаштована дуже неконструктивно.

УПЦ МП налаштована дуже неконструктивно

Ну, зрозуміло, що в державно-церковних відносинах, коли існують два суб'єкти і у кожного з них є свій інтерес, то на те вони й відносини, щоб у результаті перемовин дійти якоїсь спільної згоди — коли будуть і інтереси держави враховані, і інтереси церкви. Держава вже неодноразово дзвонила, як то кажуть, алармувала, що ваша позиція нам неприйнятна, нам не подобається це ваше життя. А церква, ви бачите, по-своєму на це реагує.

Щодо моменту з виселенням із Нижньої Лаври. Я думаю, що йтиметься про торги. Кожен зараз формує свій пакет пропозицій, ну і далі вони будуть обмінюватися: А ви виїжджаєте — а ми вам те, а ви (наприклад) пишете листи незгоди, що у вас відібрали парафії в Криму, і в Донецькій і Луганській області, а ми вас залишаємо на території нижньої Лаври… Я не знаю всіх умов, і хто взагалі бере участь від держави, і від церкви у цих переговорах. Поки що воно якесь таке неясне і незрозуміле.

От попрацювала, наприклад, комісія щоби з’ясувати чи правильно використовувалися приміщення і культові споруди, розташовані на території Лаври Українською православною церквою. Ми знаємо, що результатом роботи цієї комісії був висновок, озвучений головою Державної служби з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Віктором Єленським. Він сказав про те, що віднайдено значні порушення, але не уточнив які самі порушення. Ну, ми можемо здогадуватися, що йдеться, наприклад, про незаконну перебудову тих приміщень, які були надані цій церкві в тимчасове користування. Ми знаємо про те, що монахи дуже люблять городництво, садівництво, значить вони там щось садять, щось вирощують, щось поливають. Там дійсно квітів дуже багато.

Питання, на яких територіях? Якщо це робиться, наприклад, над печерами, то це колосальна небезпека. Ми чули про те, що деякі печери завалюються через те, що можливо там дощі і поливання, і таке інше. Ми знаємо про те, що якісь фури не проходили в арку при в'їзді до Києво-Печерської Лаври, то з дозволу намісника цієї Лаври їх розібрали, ці ворота, правда, потім надбудували. Але це ж усе пам’ятки архітектури. Чи це зроблено у відповідності до закону? Ми теж цього не знаємо. Ну і таких може дуже багато бути невідповідностей. Чи, наприклад, той таки режим у пам’ятках архітектури, коли там понад 50 людей, то ви ж розумієте, що порушується і клімат-контроль, тобто вологість збільшується, температура підвищується, і це може завдати колосальної шкоди тим фрескам, або якщо там є мозаїки, то й мозаїкам. Одним словом, нам би побільше публічності і побільше інформації з цього приводу. А так якось виходить, що і держава ніби тихцем це все виробляє і церква теж нишком 30 років сидить у цій Лаврі, і що там твориться — ніхто не знає.

Думаю, що з цим рішенням щодо виселення буде так. УПЦ МП подадуть в суд, будуть відстоювати свій інтерес. Суди зараз у нас відомо як працюють: поки призначається судове засідання, поки зберуть всі необхідні докази, поки всіх свідків вислухають, — все це може затягнутися на роки, і церква цим скористається, без сумніву. Тобто очікувати, що 29 березня приїдуть якісь вагони і туди повантажать все майно і монахів разом з ним і кудись вивезуть — важко собі таку картину зараз намалювати.

Повне інтерв'ю з Людмилою Філіпович слухайте на Радіо NV: