Страны ЛАКБ важны для победы Украины. Как с ними работать 20 апреля, 19:13 NV Премиум

Президент Украины поручил МИД разработать отдельную стратегию по Латинской Америке и Карибскому бассейну (ЛАКБ)

Само понятие «Глобальный Юг» — относительно новый феномен в современных международных отношениях, хотя впервые появилось в научном контексте еще полвека назад. Этот термин охватывает огромное количество государств, чрезвычайно разных. Следовательно, мы еще изучаем целесообразность одобрения отдельной стратегии отношений с Глобальным Югом. По-моему, более эффективным представляется все же региональный подход. Сейчас у нас две отдельные утвержденные стратегии в отношении государств Азии и Африки. Именно президент Владимир Зеленский, проведший десятки телефонных разговоров с лидерами стран Южной и Центральной Америки, почувствовав важность этого региона, лично поручил нашему внешнеполитическому ведомству разработать отдельную стратегию в отношении Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ). Именно над этим фундаментальным документом мы работали последние месяцы. Сегодня мы находимся, так сказать, на финишной прямой. Надеюсь, после одобрения стратегии мы сможем ее представить в ближайшее время и широкой общественности, и экспертным кругам.

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Я не хотел бы забегать наперед и раскрывать все карты до того, как будет одобрена Латиноамериканская стратегия, поэтому просил бы еще немного набраться терпения. Ведь речь идет о невероятном разнообразии: