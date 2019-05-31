Лакомый кусок для популистов Сегодня, 12:03 Цей матеріал також доступний українською

Популисты заинтересованы получить контроль над центробанком

На прошлой неделе на конференции НБУ эксперты отмечали важность коммуникации для сохранения независимости центробанков. Независимость центробанков от популистов — ключ к финансовой стабильности, которая является обязательным условием экономического роста.

Популизм питается чувством несправедливости, противопоставлением интересов простых людей интересам элит. Политики-популисты обещают заставить государство работать в интересах рядовых граждан, но для этого они требуют контроля над государственными институтами.

Лакомый кусок для популистов — контроль над центральным банком. Все больше центробанков по всему миру ставят себе целью инфляционное таргетирование. Такая политика накладывает ограничения на популистов в увеличении социальных расходов.

Если политик, который хочет понравиться избирателям, решает поднять пенсии, это стимулирует увеличение потребления и может вызвать инфляцию спроса. Если политик повышает минимальную зарплату, это увеличивает производственные затраты и может вызвать инфляцию предложения. Высокие зарплаты будут стимулировать потребление, а это уже снова риск инфляции спроса. Умеренная стимулирующая политика правительств не является злом и может помогать выводить экономику из рецессии.

В Украине популисты «заботой» о людях часто маскируют скрытые бизнес-интересы

Но аппетит приходит во время еды. Повышение социальных стандартов повышает популярность политиков, но и увеличивает ожидания граждан. Чтобы соответствовать растущим ожиданиям, политики дополнительно увеличивают социальные выплаты. К сожалению, руководствуясь краткосрочными политическими целями, чтобы победить на выборах, они не задумываются над долгосрочными негативными последствиями для населения.

На каждое увеличение расходов правительства независимый центробанк отвечает подорожанием денег для экономики, повышая учетную ставку. Дороже деньги — выше ставки по кредитам, меньше рост экономики.

Популисты заинтересованы получить контроль над центробанком, чтобы не позволить ему внедрять жесткую монетарную политику посредством повышения учетной ставки, или вообще заставить «печатать деньги». Они могут маскировать желание получить контроль благими намерениями заботы о благосостоянии простых граждан и борьбой с «антинародным» центробанком. Но куда на самом деле ведет путь, устланный благими намерениями популистов?

Если расходы бюджета увеличиваются, но ставка под давлением политиков остается низкой или центробанк включает печатный станок, это приводит к росту цен. Чтобы компенсировать реальное падение благосостояния, приходится дальше повышать расходы бюджета. Но чем дальше каждый следующий процент роста выплат приводит лишь к аналогичному росту цен. И это не теоретическая модель. Ее наглядно иллюстрируют последствия популистской политики в Венесуэле, где по оценкам МВФ в 2018 году инфляция составила более 900 тысяч процентов. По данным местного центробанка ВВП за этот период упал на 22,5%.

В Украине популисты «Заботой» о людях часто маскируют скрытые бизнес-интересы. Независимый центробанк не нравится олигархам, поскольку ограничивает их возможности кредитования связанных бизнесов. НБУ справедливо считает рискованной бизнес-модель, когда владелец собирает депозиты, а потом выдает их все как кредиты собственным бизнесам. Крупный бизнес, как и любой другой, хочет дешевые кредиты. И здесь популисты приходят на помощь и требуют от НБУ мягкой монетарной политики, чтобы уменьшить процентные ставки в экономике. Но на самом деле такое давление может оказать медвежью услугу бизнесу. Снижение ставок стимулирует инфляцию. А вести бизнес в условиях гиперинфляции крайне трудно. С другой стороны, банкиры, комментируя текущие высокие ставки, ссылаются не на высокую учетную ставку НБУ, а на отсутствие достаточного количества прозрачных заемщиков и низкую защиту прав кредиторов.

Как уберечь центробанк от влияния популистов? Рецепт, который обсуждался на конференции НБУ на прошлой неделе представителями центробанков и их стейкхолдерами из более чем 30 стран мира — эффективная коммуникация. Эффективная коммуникация имеет целью объяснить, почему центробанк внедряет определенную политику, например, «дорогих денег» и почему она необходима для экономики, бизнеса и граждан.

Эффективная коммуникация — ключ к доверию. Доверие к центробанку — это также доверие к его инфляционным целям. Если бизнес и население верят в низкую инфляцию, бизнес не будет повышать цены, а население не будет покупать впрок. Низкие инфляционные ожидания будут сами по себе сдерживать инфляцию.

Доверие к центробанку — это также понимание важности и поддержка обществом его независимости, что в итоге делает его менее уязвимым к атакам популистов.

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