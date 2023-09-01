Как украинские картонные дроны разрушают российские самолеты 1 сентября, 19:11

«Картоном по губам». Как рой радио-прозрачных дронов впервые атаковал российскую авиабазу в Курске во время совместной операции СБУ и РДК

27 августа украинские дроны совершили групповую атаку на авиабазу ВС РФ Халино и дивизион зенитно-ракетной системы С-300 возле города Курск. Видео и фотоматериалы результатов атаки не обнародованы, однако российские источники уже заявили, что атака осуществлена картонными дронами Sypak производства Австралии. Ответственность за осуществление атаки взял на себя Русский добровольческий корпус, который ведет вооруженную борьбу с московскими войсками на территории РФ.

Видео дня

Мои источники сообщили, что атака на Халино была результатом операции, которую сотрудники 13-го управления ДВКР готовили более двух месяцев и провели совместно с ополченцами РДК. Однако никакого отношения к Австралии самолеты не имеют, хотя действительно как и в дроне Sypaq от PPDS, в них среди других радио-прозрачных материалов есть особый «авиационный» картон.

Нам есть чем гордиться — беспилотник является разработкой украинской компании в сотрудничестве с 13-м управлением Департамента военной контрразведки СБУ. Благодаря использованию радио-прозрачных материалов и некоторым оригинальным техническим решениям самолет остается почти незаметным для российских систем ПВО. Кроме того, для поиска и поражения цели новому украинскому самолету не нужен сигнал GPS, поэтому средства РЭБ против него бессильны, как и любые инженерные заграждения вроде капониров, обвалов или антидронових сеток.

Среди других радио-прозрачных материалов есть « авиационный» картон

Боевая часть самолета — осколочная направленного действия с поражающими элементами из карбида вольфрама, более 1000 штук, предназначенная для вывода из строя легкобронированной техники, радаров и самолетов, с целью нарушения прочности конструкции, повреждения электрооборудования и проводки, и непригодности к дальнейшему использованию или восстановлению.

Интересно, что во время налета часть дронов использовалась для разведки и разрядки систем ПВО, расходы зенитных ракет, в то время как уже ударный рой беспрепятственно атаковал основные цели.

Согласно данным разведки, российские военные на месте сейчас пытаются максимально скрыть последствия удара от высшего руководства. Часть поврежденных самолетов до сих пор не забирают с мест стоянки. Решается вопрос об их незаметной замене или передислокации.

Текст опубликован с разрешения автора

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