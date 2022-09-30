Худшая неделя британского фунта в истории 30 сентября, 11:26 Эксклюзив НВ

Что происходит на мировых рынках и в Украине

Рынки продолжили свое снижение. На все тех же опасениях рецессии на фоне роста ставок в США и не только. И мирового безобразия, ведь до сих пор не очевидно, стал ли Путин, напав на Украину, черным лебедем для мировой экономики или пока он угробит только свою, как сейчас взрывает свои газопроводы, представляя себя современным Юлием Цезарем, сжигающим мосты. Но главная проблема для капиталистов во всем мире (да и что греха таить, и для китайских коммунистов тоже) — это рост ставок. Которые, конечно же, не вещь в себе и влияют на всех и все вокруг. Притом не только на спекулянтов, понастроивших длинные схемы с кредитным плечом, и не только большие бизнесы в технологическом секторе, чья стоимость раздута дешевыми деньгами, но и простыми американцами, планировавшими взять домик в ипотеку и вдруг узревшими, какой уровень платежей их теперь ждет. После долгих лет бесплатных денег — это шок.

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А что происходит, когда на американском рынке недвижимости случаются шоки, все хорошо помнят по итогам 2008 года. Пока статистика из США очень сильная, что позволяет Федеральному резерву размахивать шашкой, создавая ожидания на рынке очередных рывков ставки. На что очень нервно реагируют спекулянты. И вот за последнюю неделю американский индекс S&P500 потерял еще 110 пунктов и откроется в пятницу на отметке в 3640 пунктов. Усиливает позиции и доллар относительно всех валют конкурентов, в который раз доказывая, что американская валюта живее всех живых. Падает евро, ведь ФРС поднимает ставки радикальнее, чем Европейский Центробанк. Да и скатывание европейской экономики в рецессию, по мнению рынка, не позволит ЕЦБ действовать также жестко, как их собратьям из штатов. Доллар уже сильнее, чем швейцарский франк, привычная валюта убежище в случае разного рода катаклизмов. Более чем на 10% просел китайский юань, передавая привет всем, кто решил хранить свои резервы в этой валюте.

Но хуже всех себя чувствует британский фунт, который на этой неделе ощутил себя полноценной валютой одной из развивающихся стран. И доля справедливости в этом есть, ведь фунт платит за действия политиков, характерных как раз для африканского региона. Да и в Украине мы очень часто слышали, как известные харизматичные лидеры предлагали одновременно снизить налоги и увеличить социальные расходы. Метод, гарантирующий успех. В Британии, конечно, все началось еще раньше, с референдума по вопросу Brexit, заложившего основы текущего экономического положения. Но принятие важных решений на референдуме тоже характерно для развивающихся стран (пример Швейцарии нерелевантен и является уникальным исключением, лишь доказывающим общее правило). Так или иначе, рынки не поверили, что у правительства Лиз Трасс что-то выйдет, а ее министр финансов с очень характерным именем Квази стал мемом на финансовом рынке, а также на второй месяц работы удостоился попаданием на обложку The Economist. Вместе со своей шефиней.

И сделай британское правительство такой ход конем пару лет назад, в эпоху низких ставок, может быть, рынок им поверил бы. Но не сейчас, когда ставки растут, а в Британии растут особенно, учитывая их почти украинский уровень инфляции, данный ход был воспринят финансовым рынком как самоубийственный. В итоге, когда правительство потеряло доверие рынков, почву под ногами потерял британский фунт. Британцы десятилетиями вспоминали Сороса, «не злим тихим словом», но сейчас падение фунта еще масштабнее. Британская валюта на пике падения потеряла почти 30% за последние пару месяцев. Почти на уровне з гривной, только без российских войск и российских ракет на острове. И что теперь делать непонятно. Центральный Банк Англии, оставаясь единственным взрослым в комнате, пытается исправить ситуацию и скупает долгосрочные бонды. Делает то же, что пытается делать и ЕЦБ, спасающий Италию, увязшую в долгах и теперь получившую еще и популистское правительство. Но без доверия финансовых рынков это все может быть как мертвому припарки.

Как сильно может упасть Британия и ее экономика — это теперь задача со звездочкой, которую наверняка начнут решать во всех ведущих университетах мира и на всех ключевых торговых десках мира, ведь если поставить на такое падение и выиграть, то заработать можно гораздо больше, чем в свое время заработал такой удачной ставкой легендарный Джордж Сорос. Гривна же на этой неделе, наоборот, укреплялась. И относительно доллара и, конечно же, относительно британского фунта. Скорее всего, наконец удалось доставить в Киев денежный поезд с волшебным вагоном, наполненным долларовым кэшем. Что сняло напряжение с кэшевого валютного рынка. В итоге, кэшеваая гривна откатилась к уровню 42 за доллар, заставляя плакать горючими слезами тех горе-спекулянтов, что покупали американскую валюту неделей ранее по 45 гривен за доллар. Так что не факт, что в ближайшее время Нацбанк будет испытывать давление и будет вынужден двигать куда-то официальный курс гривны.

P. S. Quitters never win. Winners never quit!

Dr. Irene C. Kassorla