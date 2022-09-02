Доллар переживает резкий подъем. Что происходит? 2 сентября, 19:31 Эксклюзив НВ

Сегодня есть четыре главных фактора, которые влияют на колебания курсов крупнейших мировых валют

Этим летом доллар США переживает резкий подъем. Курс японской иены и евро к доллару упал до самого низкого уровня за два десятилетия. У евро, который очень долгое время стоил больше одного доллара, курс сегодня колеблется на уровне паритета. Широкий торгово-взвешенный индекс доллара, рассчитываемый ФРС США, почти достиг пикового значения, зафиксированного в марте 2020 года, когда мир охватила паника из-за начала пандемии Covid-19. Более того, если учесть инфляцию в Америке и в странах, являющихся ее торговыми партнерами, значение индекса уже выше.

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Все это происходит, несмотря на то, что в США зафиксированы самые высокие темпы годовой инфляции за четыре десятилетия, а торговое сальдо страны находится в наихудшем состоянии со времен мирового финансового кризиса. Что происходит? Не обречен ли доллар на обвал?

Надо признать, что изменения курсов валют крайне трудно объяснить, а уж тем более предсказать, но, судя по всему, сегодня есть четыре главных фактора, которые влияют на колебания курсов крупнейших мировых валют.

Самый главный из них — начавшееся повышение процентных ставок Федеральным резервом. А поскольку экономика США явно далека от реальной рецессии, у ФРС еще есть пространство для дальнейшего ужесточения монетарной политики.

Несмотря на столь же высокие темпы инфляции в Европе, Европейский центральный банк (ЕЦБ) действует более осторожно. Отчасти это объясняется тем, что в еврозоне экономические перспективы выглядят слабее. ЕЦБ встревожен высоким уровнем долга в Италии. Кроме того, банк считает, что нынешняя инфляции цен на энергоносители не будет продолжительной. В Японии, как и в Китае, пока что не наблюдается значительной инфляции. В обозримом будущем Банк Японии вряд ли ужесточит свою политику, а Народный банк Китая в августе вообще снизил процентные ставки.

Еще один фактор, способствующий укреплению доллара, связан с геополитикой. Война в Украине создает намного более острые риски для Европы, чем для США, а зловещее бряцание Китаем оружием вокруг Тайваня создает огромный риск для всех, но в первую очередь — для соседней Японии. Не важно, будет рецессия или нет, Европе и Японии придется серьезным образом реструктурировать свой оборонный потенциал, чему будет сопутствовать увеличение долгосрочных военных расходов.

Кроме того, продолжается замедление темпов ростов экономики в Китае, что негативно влияет на Европу и Японию, причем намного больше, чем на Америку. О глубинных причинах замедления темпов экономического роста в Китае (среди них — карантины в рамках политики нулевого Covid, последствия избыточных объемов строительства, репрессии против технологического сектора, излишняя централизация экономической власти) я уже ранее писал, и я не вижу перспектив резкого и устойчивого разворота в обратную сторону.

Наконец, цены на энергоносители остаются очень высокими, и этот факт тоже выгоден для доллара, потому что Америка самодостаточна в энергетической сфере, в то время как Европа и Япония импортируют огромное количество энергоресурсов.

Кто-то может добавить, что США являются более безопасной гаванью, чем Европа и Япония. Не исключено, что так и есть, причем даже несмотря на то, что Америка погружается в холодную гражданскую войну, которая вряд ли завершится, пока бывший президент Дональд Трамп остается в игре. Процесс интеграции еврозоны, который каждый раз, когда случается кризис, начинает продвигаться вперед, подвергнется жесткому испытанию, если мировые реальные процентные ставки вдруг повысятся. Темпы инфляции в Германии приближаются к максимальным значениям за 70 лет, однако более активное повышение процентных ставок Европейским центробанком может привести к взрывному росту спредов по государственным долговым обязательствам Италии.

Нынешнее укрепление доллара глубоко влияет на мировую экономику

Нынешнее укрепление доллара глубоко влияет на мировую экономику. Значительная доля мировой торговли (вероятно, половина) номинирована в долларах — и у многих стран это касается как импорта, так и экспорта. Именно поэтому рост курса доллара вынуждает значительную часть стран мира сокращать объемы импорта, причем настолько сильно, что, как выяснили ученые, возникают статистически значимые негативные последствия для глобальной торговли.

Укрепившийся доллар грозит особенно суровыми последствиями развивающимся странам, потому что в этих странах частные компании и банки, занимающие деньги у иностранных инвесторов, почти всегда делают это в долларах. А повышение процентных ставок в США обычно непропорционально сильно толкает вверх процентные ставки для более слабых заемщиков. Более того, широкий долларовый индекс вырос бы значительно сильнее, если бы центробанки развивающихся стран не стали сами проактивно повышать процентные ставки для сдерживания понижающего давления на курсы национальных валют. Впрочем, подобное ужесточение монетарной политики, естественно, тяжелым грузом давит на экономику этих стран.

Тот факт, что крупные развивающиеся страны в основном пока что выдерживают рост процентных ставок в США и укрепление доллара, стал приятным сюрпризом. Но как долго они сумеют все это выдерживать, если ФРС будет следовать плану активного ужесточения монетарной политики, еще предстоит увидеть, причем особенно в ситуации, когда одновременно продолжится падение цен на сырьевые товары (о чем предупреждает мой коллега по Гарварду Джеффри Фрэнкель), а в США и Европе будет рецессия на фоне замедления роста экономики в Китае.

В краткосрочной перспективе резкое укрепление доллар повлияет на Америку в меньшей степени, чем на ее торговых партнеров, в основном потому, что в международной торговле США расчеты почти всегда производятся в долларах. Но сохранение сильного доллара приведет к долгосрочным негативным последствиям, потому что Америка станет сравнительно более дорогим местом для производства. И это не поможет иностранному туризму, масштабы которого резко снизились с 2019 года.

Может ли новейший всплеск стоимости доллара относительно других крупнейших валют сменится падением? Действительно, некоторые предыдущие периоды резкого роста стоимости доллара (например, в середине 1980-х годов и начале 2000-х) сменялись периодами резкого спада. Но опять же, курсы валют печально известны тем, что их очень трудно предсказать, причем даже на горизонте одного года. Вполне возможен дальнейший спад евро и иены на 15% относительно доллара США, особенно в случае, если геополитическая напряженность еще больше усилится. С определенностью можно сказать лишь одно: период невероятно спокойных курсов крупнейших мировых валют, наблюдавшийся с 2014 года, сегодня уже стал историей.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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