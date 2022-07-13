Курс валют, который волнует украинцев. Что происходит с евро и долларом 13 июля, 13:55

Что же произошло? Почему доллар и евро достигли паритета? И есть ли здесь измена?

Украинцы очень взволнованы. Украинцы переживают. Евро упал. По отношению к доллару. Там паритет. Друг к другу. Кошмар.

В последний раз такое видели 22 года назад. И украинцы переживают. Забавно, но рядового украинца такая ситуация волнует гораздо больше, чем рядового немца. Там ведь динамика курсов валют волнует только профессиональных финансистов, а вот в Украине это как любовь к футболу. И украинцы могут переживать как за свою отечественную команду, так и смотреть за матчами Лиги Чемпионов.

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Что же произошло? Почему доллар и евро достигли паритета? И есть ли здесь зрада?

Во-первых, это не евро падает, это скорее усиливается доллар. И не только по отношению к евро. Доллар в этом году усиливается по отношению ко всем мировым валютам. И евро — здесь просто одно из немногих. Все почти как и предсказывали кремлевские старцы — доллар почти никому не нужен и они своей глупостью нарушили мировой порядок. Сарказм.

Почему это происходит?

Первая и основная причина — рост ставок. Стоимость денег. ФРС пошел на увеличение ставок в текущем году в ответ на инфляцию. Собственно, это единственный доступный сейчас для Центрального банка способ борьбы с инфляцией, достигшей сорокалетнего максимума. И дальше работает стандартное правило. Если в какой-то стране ставки повышают, то привлекательность активов в этой стране, а значит и валюты этой страны, растет. ФРС уже резко поднимает ставки. Европейский Центробанк пока жалуется, разводит руками и только обещает это делать. Как результат — доллар укрепляется по отношению к евро.

Последний раз такое видели 22 года назад

Вторая причина — это проблемы уже в самой Европе. Бизнес-модель главного локомотива ЕС, Германии, много лет строилась на том, что они получали дешевую энергию России и продавали дорогие товары в Китай. И это работало. Пока энергия была дешевой. Расчет немцев в том, что Россия — это их сарай с дровами, не оправдался. И сейчас происходит болезненный переход, который уже привел к первому за бог знает сколько лет торгового дефицита в Германии. Не помогает здесь и тот факт, что немцы закрыли свои атомные электростанции. Более того, еще меньше помогает тот факт, что с экспортом в Китай возникли проблемы. Ибо неожиданно китайцам не нравится то, что немцам не нравятся концлагеря уйгуров, и немцы об этом говорят в голос. А китайцы в ответ вводят ограничения.

Торговые проблемы не могли не сказаться на курсе. Хорошая новость для немецкого бизнеса такова, что ослабление евро будет поддерживать немецких экспортеров.

И третья причина — усиление доллара. Это опасение рецессии. Сейчас все больше и больше людей закладывают вариант того, что мир или по крайней мере большая его часть войдет в рецессию. А это означает мировой финансовый кризис. Что делают деньги, когда видят перспективу кризиса? Убегают в тихие гавани. В безопасные места. Уходят в надежность. А это, как ни странно, доллар. Снова привет кремлевским старцам.

А что Украина? А ничего. Разве что сейчас против нас играет фиксация курса гривни по отношению к доллару. Ибо в этот момент получается так, что официальная гривня усиливает свои позиции во время войны по отношению к евро, злотому и другим валютам. Что является удивительным фактом. Который совсем не поддерживает украинскую экономику. Хотя, может быть, и сдерживает определенные инфляционные процессы.

Что будет дальше в паре евро-доллар? А может быть, все что угодно. Ибо курс этой пары спрогнозировать невозможно. Ибо все ваши прогнозы должны основываться на определенной информации. Но эту информацию уже знают все в мире. А это значит, что оно уже повлияло на текущий курс валют. Здесь надо просто расслабиться и покупать попкорн. И понимать, что ничего экстремального не происходит. Потому что было время, когда этот курс вообще был 1,5 доллара к евро. И текущие изменения ничто, с предыдущими колебаниями. И они не обрушили мир.

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