Страшен ли дорогой доллар для Украины? 18 июля, 19:30

На прошлой неделе произошло знаковое событие на мировых валютных рынках

После двух десятков лет колебаний доллар наконец достиг паритета с евро. Конечно, ситуация, когда доллар сравнялся в стоимости с евро, будет иметь влияние на глобальные финансовые, валютные и экономические процессы в средне- и долгосрочной перспективе, приведет к перераспределению потоков товаров и капиталов, а вместе с тем и сфер влияния (не только экономических, но и политических).

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Одним из наиболее значимых факторов «сбалансирования» стоимости главных мировых валют называют повышение базовой процентной ставки Федеральным резервом США, лучшую экономическую динамику и более низкий уровень безработицы в США по сравнению с ЕС. Наряду с этим, финансовые системы достаточно чувствительны не только к инструментам монетарной политики (процентные ставки, резервные требования, операции на открытых рынках и др.), но и так же к политическим неурядицам и противоречиям. Поэтому выраженная слабость ЕС в украинском вопросе (неспособность быстро и конкретно решить проблемы военной помощи европейской стране, борющейся за свободу и независимость) также не могла не отразиться на финансовой прочности Евросоюза.

Хотя укрепление доллара вместе с более высокой базовой ставкой США означает, что финансовые ресурсы подорожают, однако мы рассматриваем процесс укрепления доллара как вполне положительный и даже желаемый. Как ни странно, Украина из этого сможет извлечь определенные выгоды.

Как ни странно, Украина из этого сможет извлечь определенные выгоды

Во-первых, повышение базовой ставки НБУ (которое уже произошло и достигло 25%) якобы означает усложнение для отечественных экономических агентов доступа к кредитным ресурсам. Однако вряд ли возникнут дополнительные осложнения, поскольку кредитование в Украине крайне мало зависит от уровня ставок. По крайней мере, в последние годы структура кредитования не претерпела принципиальных изменений, а объемы кредитования реального сектора и домохозяйств (хотя формально внедрялись разные программы стимулирования) остаются на низком уровне. Так, объем кредитов, предоставленных банковской системой, с августа 2021 г. колеблется в узком диапазоне 1,01−1,07 трлн. грн., при этом кредиты домашним хозяйствам — 230−255 млрд. грн., и не зависят от величины процентных ставок. В таких условиях часть ресурсов может быть использована для финансирования растущих государственных потребностей.

Во-вторых, повышение базовой ставки США означает и повышение стоимости новых долларовых (дорогих) заимствований на мировых рынках, а затем и рост стоимости обслуживания (процентных выплат) по новым долгам, что уменьшит непроцентные расходы бюджетов стран-должников. Указанное укрепление доллара также будет означать, что для внешних выплат (по внешним долгам, значительная доля которых деноминирована в долларах) страны вынуждены будут изымать большие объемы собственных ресурсов. Что в совокупности усложнит текущие и перспективные проблемы государственных финансов и долгов.

Украине, ведущей войну за независимость, крайне трудно рассчитывать на «облегченное» отношение к себе мировых финансовых рынков. То есть рыночные валютные ресурсы для Украины практически закрыты. Сегодня для нашей страны источниками финансирования (в основном долларового) могут быть пособия, гранты и целевые межгосударственные кредиты международных финансовых институтов и ведущих развитых стран. Поэтому стабильность и прочность валюты, в которой они предоставляются, особенно важна и выгодна.

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