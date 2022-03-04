После санкций против Центробанка РФ. Что будет с долларом 4 марта, 20:11 Цей матеріал також доступний українською

Война меняет все — наше отношение к вещам, событиям, людям. Но финансовый вопрос по-прежнему остается важным

Война меняет все — наше отношение к вещам, событиям, людям — то, что вчера имело значение, сегодня полностью теряет ценность, и наоборот. Но финансовый вопрос по-прежнему остается важным. На фронте нужны патроны и гранаты, но миллионы украинцев — женщины, дети и старики, кто покидает страну или переезжает в более безопасные области — вынуждены думать и о финансовых вопросах. НБУ, Минфин и украинские банки в эти дни проделывают просто фантастическую работу, удерживая финансовую ситуацию в стране стабильной. Бизнес тоже вносит свой огромный вклад, в том числе, платя заранее налоги и делая пожертвования.

Но думаю, что многих также интересует вопрос, что будет с долларом, ведь подавляющее большинство украинцев сохраняло свои капиталы, те, что на черный день, именно в этой валюте. И на эти деньги многим семьям придется жить в Польше, Молдове, Румынии, Словакии и многих других странах в течение определенного времени.

Может показаться, что после блокирования долларовых резервов российского центрального банка многие страны в мире примут решение об изменении структуры резервов и откажутся от доллара, как это делала россия, готовясь к войне.

В последние военные дни доллар только укрепился

В таком случае логично предположить, что, если все начнут распродавать доллары, они могут обесцениться. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Для долларов нужно иметь замену и, опять же, опыт россии последних дней демонстрирует, что юань (официально — ренминби) и золото — это не решение проблем. Не станет мир, включая и частных бизнесменов, выбирать китайскую валюту ни в качестве резервной, ни основной для расчетов до тех пор, пока Китай не является демократической страной со свободными сильными институтами, включая центральный банк, министерство финансов, регуляторов, контролирующих разные сегменты финансового. рынка.

При этом сложная система государственных институтов должна быть сбалансированной, с достаточным количеством механизмов контроля, обеспечиваемых верховенством права. В Китае такой нет и за один день ее не создашь.

Так что, не волнуйтесь, те доллары, которые вы собирали на «черный день» — кто сто, кто тысячу, кто больше, вам еще очень пригодятся и главное — ценности не утратят.

В последние военные дни доллар только укрепился и курс евро к доллару сегодня один из самых низких за последние годы. Так что, для ваших жен и детей в Европе жизнь будет немного дешевле. А если они в безопасности, в том числе финансовой, то и мы будем меньше волноваться и сосредоточимся на главном — уничтожить врага, а затем отстроить страну.

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