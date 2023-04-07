Коварный Саудовский принц и слабый рубль 7 апреля, 11:07 Эксклюзив NV

Внезапно, без объявления войны, страны ОПЕК заявили о снижении добычи нефти на 1,1 млн баррелей

На мировых рынках это должна была быть короткая тихая предпраздничная неделя, когда инвесторы и спекулянты уезжают на Карибы поиграть в гольф, оставляя в офисах только провинившихся, в преддверии Пасхи. Но праздники решили испортить Саудовская Аравия и Ко. Тем более, Саудовский принц Пасху точно не празднует. Зато он, судя по всему, до сих пор сильно обижен на американцев и европейцев, что те никак не могут простить ему разрезанного на части журналиста. И теперь его больше тянет к китайским товарищам, которых такие мелочи совершенно не смущают. А еще ему очень не нравилось, что цены на нефть ушли ниже $80 за баррель на фоне разговорах о потенциальной рецессии, усугубившихся после банкротства нескольких калифорнийских банков. В общем, принц решил, что несправедливо, что до банкротства банки доводят хипстеры из Калифорнии, а страдать должен он. И внезапно, без объявления войны, страны ОПЕК заявили о снижении добычи нефти на 1,1 млн баррелей. В сумме с анонсированным, но не факт, что реализованным, снижением со стороны России, рынок должен лишится 1,6 млн баррелей. Но как бы ни старался принц, настроение биржевым торговцам у него сильно испортить не вышло. И утром в страстную пятницу индекс S&P500 находится на отметке в 4105 пунктов, прибавив более 50 пунктов за последнюю неделю.

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Парадокс этого решения производителей нефти в том, что толкая цены на нефть вверх,