Так санкции действуют или нет? Почему экономика России еще держится 8 апреля, 15:54 Цей матеріал також доступний українською

Общая усталость, которая у всех нас сейчас наблюдается, провоцирует отчаяние и злобу. В том числе отчаяние по поводу экономического уничтожения России, которая все еще держится

Ну как так, месяц санкций, а в России еще не произошло переворота, они еще не едят бересту и Путин все еще сидит в своем бункере. Более того, рубль стабилен, банки не обанкротились. Неужели санкции не действуют, и Запад имитирует?

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Зрада?

Нет. Всё не так. Санкции действуют. Просто в России еще есть ресурсы для того, чтобы их действие не было известно. Они проедают запас прочности и только постепенно погружаются в бездну.

Хорошая новость, что вся эта имитация стабильности очень дорого стоит.

Санкции против финансовой системы есть. А рубль стабилен. Мы хотим видеть, чтобы доллар стоил по 200 или по 300 рублей, то есть вообще не видеть рубль, Байден говорит о курсе по 200 рублей, но курс продолжает держаться на уровне до войны. Не повод ли это для отчаяния? Нет. Потому что это очень дорого стоит для российской экономики, держать рубль без изменений, показывая призрачную стабильность, то ли российским гражданам по приказу Путина, то ли Путину в попытках главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной прикрыть свой зад. Это только прямо стоило России $40 млрд резервов. А еще есть много косвенных последствий от очень жесткой политики, концлагеря в экономике, введенного чтобы удержать курс рубля.

Вспомните, что учили лучшие экономисты современности, экономист Янукович и старший экономист Азаров, когда держали курс гривны по 8 ради благосклонности граждан. Они истощили экономику и этим только ужесточили санкции. За все нужно платить. Особенно в такой сложной системе как современная экономика. Удержание искусственного курса — это не лечение проблемы, это принятие морфия вместо лекарства.

Санкции против банков. Уже включили и Сбербанк, крупнейший банк России в перечень попавших под сильнейшие санкции банков. Но ведь нет банкопада. Да, нет. И за это заплатит российский бюджет. Который будет тратить десятки миллиардов долларов на поддержание стабильности банковской системы, которую санкции сделали токсичными. Рекапитализация российских банков неизбежна. Они держатся на масштабном рефинансировании. И это очень дорого. И это только для того чтобы удерживать стабильность. О развитии под такими санкциями в технологическом мире просто невозможно говорить.

Они проедают запас прочности и постепенно погружаются в бездну

Тысячи или миллионы производственных цепочек нарушены из-за тотальной изоляции России. Да, есть запасы на складах, позволяющие имитировать, что пока все в порядке. Но так не продлится долго. Запасы на исходе. И уже скоро они не смогут найти то, что импортировать нельзя. И не говорите мне о контрабанде. Контрабанда — маленький ручей по сравнению с большой рекой нормальной экономической деятельности. А остальные склады уже будут убиты тем, что нельзя экспортировать. Но внутри страны это не нужно. Вот еще нет санкций на нефть, кроме американцев, это Европа не отважилась на нефтяное эмбарго, но в Татарстане останавливает работу нефтеперерабатывающий комплекс из-за затоваривания.

Да, они уже не заплатили по собственным долгам. Но официального дефолта следует ждать 30 дней.

Война — это марафон. И экономическая война тоже. Санкции — это не фейерверк, это пресс. Особенно в случае с Россией, из-за наличия запаса прочности, после нескольких десятилетий высоких цен на энергоносители.

И да, это бесит. Но рацио говорит, что иначе и быть не могло.

Помните, Россия — это страна фейк. И так во всем. В том числе, в экономике. Потемкинская стабильность не изменяет прогнозы падения ВВП в этом году. Не случайно уже их премьер говорит, что это будет самое большое испытание для России за 30 лет. В те 30 лет, в которые попадает и дефолт 1998 года, и кризис 2008 года, и даже ужасные 90-е. Они все понимают. И ничего изменить не могут. Они видят, что будет с их экономикой через 3, 6, 9 месяцев. И это влияет на их решения. Они не способны на жесты доброй воли, чтобы они там не говорили, но способны понимать уровень угрозы и пытаются избежать катастрофы.

Да. Это трудно. Украинцы умирают от пуль в затылок сейчас и сразу, а российская экономика от санкций постепенно. Да, нужно еще больше. Чтобы запас крепости российской экономики не пополнялся нефтедолларами. Но мы должны быть готовы к долгой борьбе. И к тому, что чудес в мире не бывает. Кроме, конечно, чудес имени Вооруженных сил Украины.

А вот с российской экономикой чуда не произойдет. Она обречена. И каждая санкция, и каждая контрсанкция усугубляет тот кризис, к которому они приближаются. Не так быстро, как нам хотелось бы. К сожалению. Но неотвратимо, чтобы там не имитировали в Москве.

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