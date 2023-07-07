Тонущий курс рубля, или Все идет по плану 7 июля, 11:19 NV Премиум

В последние недели рубль, похоже, перешел от плавающего курса к тонущему

На мировых рынках снова выдалась короткая неделя. Американцы праздновали во вторник День независимости, а от того получили очень длинный уикенд. И пусть в Европе все должны были работать, но это Европа и это лето, и когда американцы едят хот-доги и отправляются на барбекю, то торговцы в Лондоне могут себе позволить пиво уже в обед. При этом, вернувшись с праздников, рынки подумали, что выросли слишком сильно и решили упасть. Расстраивали их новости из Китая, где как всегда у коммунистов ничего не понятно, но очень интересно. И тревожные новости то из сектора недвижимости, то со стороны банковской системы, не дают верить в бодрое продолжение китайского экономического чуда. Что давит в том числе на цены на нефть, где все потуги саудитов и русских как то повлиять на цены и подтолкнуть их вверх нарываются на этот самый китайский пессимизм. Плюс рост ставок и ожидания его продолжения портят спекулянтам летнее настроение.

Видео дня

Как результат, утро пятницы индекс S&P500 откроет на отметке в 4411 пунктов. Что в принципе является очень высоким уровнем, особенно на фоне все еще существующих ожиданий рецессии. И остается помнить, что такое высокий уровень индексов обеспечен новым мировым хайпом вокруг искусственного интеллекта и слабо отражает текущее состояние экономики. Где еще было любопытно, так это на российском валютном рынке.