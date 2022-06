Саудовский принц и Нацбанк повышают ставки 3 июня, 13:01 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

100 дней, которые изменили все. В том числе, ситуацию на мировых рынках

100 дней, которые изменили все. Уже 100 дней идет героическое сопротивление украинского народа, украинской армии, российской агрессии. 100 дней, изменившие и ситуацию на мировых рынках. И до вторжения Путина рынки занимали рискованную позицию. Центральные банки готовились повышать ставку, рынки акций были перегреты, китайский рост замедлялся, а последствия ковида никуда не делись. И вот теперь мы можем только гадать, стала ли война, развязанная Россией, тем черным лебедем для рынков, который усилит деструктивные тенденции и приведет к кризису. Например, ускорение инфляции, получившей дополнительный заряд, благодаря росту цен на бензин и продовольствие, что стало прямым следствием войны. Не говоря уже о рисках ядерной войны, которой, периодически, пугает не только мэр Ивано-Франковска граждан своего города, но и сумасшедшие из Кремля. Последняя неделя подарила надежду, что с бензином удастся что-то сделать. Саудовская Аравия и Ко решили повысить добычу нефти. Казалось бы, всего на 4%. Но оптимист скажет, что они повышают на 17% от российской добычи, что уже воспринимается совершенно иначе.

Пока рынок держится. Показывая, что все это лишь коррекция. Но если 24 февраля, 100 дней назад, индекс S&P500 был на отметке 4380 пунктов, то в эту пятницу откроется на уровне 4176 пунктов. И это мы уже увидели значительный отскок, ведь индекс падал и ниже 4000 пунктов. И, конечно, на этом фоне усиливается доллар, который, похоже, самый сильный за последние 20 лет. Показывая сильную динамику относительно всех мировых валют. Кого-то сильнее, кого-то слабее. Это все ФРС, начавшая цикл повышения ставок и, кажется, напугавшая саму себя. Как оказалось, сюрприз, инфляция не рассосалась сама по себе и с ней приходится бороться. Не зря ведь инфляция самая высокая в странах Запада за последние лет 40. Больней всего такая ситуация для развивающихся рынков. Украина почувствовала бы, если бы нашу экономику не перевели в совершенно иной режим путинские снаряды и ракеты. Но рост стоимости долга, рост цен и падение национальной валюты создают гремучую смесь для слабых экономик, которые, тем более, в последние года привыкли жить в условиях бесконечных и дешевых денег.

Держится из последних сил лира. В принципе, многие на рынке считали, что именно турецкая экономика может стать первым домино в том случае, если мировая экономика, экономика развивающихся стран, не выдержит. Но первой вылетела Шри-Ланка, заявившая о дефолте. А Эрдоган все еще сопротивляется. И продолжает играть не только в великого султана, не только вставляет палки в колеса расширению НАТО, но и остается при этом по своему скромному убеждению лучшим в мире главой Центробанка, не давая регулятору в Турции повышать ставку. В результате, инфляция в стране достигла 70% (и это даже после того, как Эрдоган сменил главу местного статистического ведомства), а чистые резервы составляют уже минус $70 млрд. Очень долго, за счет того, что Центральный банк Турции тратил те деньги, которых у него не было, они держали курс на уровне сначала чуть ниже 14 лир за доллар, потом чуть выше 14 лир за доллар, но и эту платину прорвало. И сейчас Центробанк ежедневными интервенциями сдерживает движение курса где-то у отметки 16,5 лир за доллар. А Эрдогану надо продержаться еще год, до следующих выборов. Ведь ты можешь казаться самому себе султаном, но выборы в Турции пока еще не отменили.

В общем, турецкий лидер показывает плохой пример. Как делать не надо. И, будем надеяться, независимости украинского Нацбанка ничего не угрожает. На этой неделе НБУ сделал радикальный и смелый шаг, резко подняв учетную ставку до 25%. Вызвав охи и вздохи политиков, но при этом был поддержан аналитиками. Решение НБУ неприятно для Минфина, ведь оно подталкивает последнего к росту ставок по госдолгу. Но в этом-то и идея. НБУ защищает экономику от дальнейшей девальвации, заметной по курсу черного рынка. И гиперинфляции. Останавливать курс лишь резервами, НБУ их может не хватить, о чем говорит динамика последних недель. Нацбанк хочет, чтобы ставки по госдолгу стали привлекательными и конкурировали с инфляцией. Поэтому и выбрал верхний потолок инфляционных ожиданий, который сейчас составляет 25%, чтобы перекрыть ее и сделать те же военные облигации привлекательными не только с патриотической точки зрения. В результате, есть надежда, что Нацбанку придется меньше печатать денег. С начала войны НБУ уже эмитировал до 120 млрд грн, а мы знаем, чем заканчиваются подобные игры если их вовремя не остановить.

Теоретически, это, конечно, должно было бы вызвать рост ставок по кредитам. Но фишка в том, что банки сейчас в принципе не настроены кредитовать. Поэтому не дают вам кредит под 15% или не дают вам кредит под 25%, в принципе, не имеет никакого значения. А спираль гиперинфляции была бы для бизнеса куда губительнее, чем рост кредитных ставок. Даже для того бизнеса, у которого сейчас есть старые кредиты и они получат по ним рост ставки. Так что останутся только кредиты по госпрограммам, что увеличит расходы бюджета, но у нас там и так такой дефицит, что скоро в него можно будет поместить галактику Млечный Путь. И тут, как и с ситуацией на фронте, очень многое зависит от помощи западных партнеров. Можно ли ожидать, что ставки 25% вызовут приток иностранных инвесторов? Сомнительно, пока не закончится война. Тем более, украинские еврооблигации сейчас торгуются на уровне 30−40% от номинала, и пусть там выше риск реструктуризации, но зато нет гривневого риска. Ситуация на рынке еврооблигаций в принципе уже гораздо лучше, чем была 24 и 25 февраля, когда инвесторы сомневались, что Украина будет существовать. Сейчас инвесторы в этом уверены, что Украина будет, но также уверены, что будет та или иная реструктуризация.

