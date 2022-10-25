Игры с плавающими правилами

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За неимением альтернатив в виде доходных финансовых инструментов наиболее популярным способом спасения сбережений остается покупка валюты. Что делает НБУ?

Времена тяжелые и вряд ли в ближайшее время стоит ожидать облегчения. Я имею в виду экономику и финансовую ситуацию, о боевых действиях лучше напишут те, кто в этом разбирается. Более того, если победа положит конец бомбардировкам, воздушным и энергетическим тревогам, то ситуация в украинской экономике вряд ли моментально быстро изменится к лучшему. Победа на финансово-экономических фронтах требует времени, подготовки и прежде всего образованного профессионализма и системного труда всех звеньев власти, а с этим у нас традиционно проблемы. Начинать нужно было уже очень давно, но, кажется, не начали до сих пор, а если что-то и происходит, то чаще заканчивается пустыми разговорами или громким скандалом, но не результатом.

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Подобных выводов прийти достаточно легко, просто созерцая повседневную жизнь. Для этого не нужно быть знатоком экономических законов и естественно, что большое количество граждан справедливо оценивают ситуацию и переживают, как не потерять последние сбережения, которые у многих людей все еще хранятся в гривне. Экономические власти страны также, уверен, озабочены негативными процессами в экономике государства и думают, каким образом хоть как-то приостановить инфляцию и максимально уберечь гривню от обесценивания по отношению к другим валютам.

Первый и, по моему мнению, удачный шаг в этом направлении был сделан руководством НБУ еще в начале войны, когда ставку подняли до 25%. Среди прочего, НБУ рассчитывал, что повышение ставки повлечет за собой повышение доходности государственного долга и подтолкнет банки поднять ставки по депозитам, что, в свою очередь, должно мотивировать население покупать государственные облигации и сохранять гривни в банке, тем самым «связывая» свободную денежную массу. К сожалению, идея не сработала — Министерство финансов не захотело брать взаймы по более высоким ставкам, доходность облигаций существенно не выросла, так же, как и ставки по депозитам. Отсутствие свободного рынка сделало свое дело.

За неимением альтернатив в виде доходных финансовых инструментов наиболее популярным способом спасения сбережений остается покупка валюты.