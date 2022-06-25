Украина кандидат в ЕС, а мир — кандидат в рецессию 25 июня, 02:03 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Для украинской экономики главным событием этой недели, если не десятилетия, стало получение статуса кандидата в члены ЕС

На выходных, которые в США были длинные, инвесторы и спекулянты хорошо отдохнули, что позволило рынку чуть восстановить позиции. Индекс S&P500 откроет пятницу на отметке 3795 пунктов, прибавив более 100 пунктов за последнюю неделю. Впрочем, на более длинных графиках все выглядит гораздо печальнее. И все настойчивее в словарь торговцев на фондовом рынке, аналитиков и даже регуляторов, не говоря уже о вечерних ток-шоу, возвращается слово «рецессия». Инфляция, не рассосавшаяся сама собой, грозит обернуться глобальным финансовым кризисом, особенно на фоне бесчинств Путина. И уже даже глава ФРС, который еще год назад называл инфляцию временным явлением, вынужден отвечать перед американскими парламентариями на вопрос о том, является ли рецессия неизбежной. Пока говорит, что нет, оставляя шанс. Может быть, для чуда.

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Инфляция портит жизнь людям и политикам не только за океаном. Каждый месяц рекорды инфляции обновляются как в Британии, так и на континентальной Европе, не говоря уже о Турции. В Европе есть еще и дополнительная проблема — ситуация с газом. Что может вместе с инфляцией ударить по ВВП, особенно по ВВП таких стран, как Германия. Чью чувствительность к газовой блокаде Газпрома увеличили борцы с атомной энергетикой. И даже сейчас, когда в экстренном порядке, закрывая глаза на возможные истерики Греты Тунберг, Австрия и Германия возвращают к жизни угольные станции, АЭС в Германии остаются под табу. При этом Газпром активно сушит Европу.

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