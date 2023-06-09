Искусственный интеллект порабощает мировые биржи, а Сорос — Турцию 9 июня, 11:05 NV Премиум

ИИ остается основным драйвером роста для индексов. Похоже, на рынке, где не успел еще полностью лопнуть криптопузырь и ряд пузырей поменьше, рождается новый

Для трейдеров с Уолл-Стрит настали трудные времена. И речь идет не о том, что пришла пора выпрыгивать из окон, тем более, мода на такие прыжки прошла еще в прошлом столетии. Им просто физически трудно найти дорогу в свои офисы. Нью-Йорк задымлен, как и не снилось Киеву во время торфяных пожаров или Пекину, который выглядит как Киев во время торфяных пожаров практически всегда. Карма догнала обитателей центра мира, наказав их за жадность и шуточки о канадцах. Ведь именно пожары где-то в Канаде и превратили Нью-Йорк в постапокалиптический мир, наверняка, вдохновив нескольких сериальных и голливудских продюсеров на новые продукты, к которым они смогу приступить сразу же, как закончится череда забастовок, где больше денег требуют все, от сценаристов до актеров. Что удивительно, на само настроение рынка это практически не влияет. Более того, вторую неделю подряд индекс S&P500 прибавляет в среднем по 70 пунктов и утро пятницы откроет на отметке 4293 пункта. Это максимум с августа прошлого года.

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Основным драйвером роста для индексов остается искусственный интеллект.