Почему укрепляется гривна 3 марта, 17:55 Эксклюзив NV

На внутреннем рынке все внимание приковано к гривне, которая как-то очень уверенно себя ведет в последние недели

Рынки уже какую неделю подряд пребывают в переживательном настроении. И переживают, конечно, по поводу инфляции. Ничего не меняется. В результате по итогу недели индекс S&P500 потерял несколько десятков пунктов за семь дней и откроется в пятницу с отметки в 4012 пунктов. Инвесторы и спекулянты на фоне продолжающейся сильной статистики, особенно с американского рынка труда, снова начали думать о том, что Федрезерв США может вернуться к практике повышения ставки сразу на 50 б.п. Не переживая в свою очередь о том, что это может навредить экономическому росту. В последнее время ФРС смилостивился над торговцами, особенно над торговцами недвижимостью, и перешел к практике подъёма ставок всего на 25 б.п. А сама эта статистика с рынка труда говорит о том, что скоро в Штатах закончатся рабочие руки и вместо стены на границе с Мексикой придется строить офисы хедхантеров, затягивающих людей в США. Если и доносится информация о волнах увольнений, то это скорее касается технологического сектора, пузырь в котором постепенно сдувается и эффект от этого долетает даже до Украины, лишая работы иногда и украинских айтишников.

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И куда же без Илона Маска, который снова начал увольнять людей в Twitter, даже тех, кто последние месяцы буквально жил на работе.