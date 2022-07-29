После 40 жизнь только начинается 29 июля, 13:09 Эксклюзив НВ

На внутреннем валютном рынке украинцам предстоит выяснить, есть ли жизнь после 40. После 40 гривен за доллар

Рынки пришли к концу этой насыщенной недели в позитивном настроении. Испортить которые не смогли ни экономические данные и действия регулятора, ни корпоративные новости. Последние в этот раз можно разделить на финансовые и светские. И снова не обошлось без Илона Маска. Но теперь несколько дней деловые СМИ и деловые люди, а также примкнувшие к ним таблоиды, инвесторы и спекулянты, обсуждали вопрос, был ли у него роман с супругой Сергея Брина или нет. Как результат: один из основателей Google разводится с женой, а поисковик финансово разводится с Илоном Маском. В общем, Санта-Барбара в силиконовой долине, доказывающая, что после 40 лет жизнь только начинается.

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Отчетность технологических гигантов тоже не особо радовала. Шутка ли, за последний год акции Facebook, например, упали в два раза, а Netflix так и вообще потерял 65% своей стоимости. Вот кто действительно переживает о том, что пандемия закончилась. Впрочем, раздутость технологического сектора была очевидна в конце 2021 года и сейчас пока идет лишь возвращение к нормальности. Тем более, не всегда на этой неделе акции технологических компаний падали после того, как выходила их отчетность и яркий пример тому Амазон (может потому, что у Джеффа Безоса давно наступил кризис среднего возраста, и он уже успел развесить с женой). Одновременно с корпоративными новостями на арену вышел ФРС и американская статистика. И тут, казалось бы, инвесторам надо то ли испугаться, то ли опечалиться. Во-первых, ФРС снова поднял ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 2,25−2,5% годовых, что впрочем, было ожидаемо. А статистика показала, что формально американская экономика вошла в рецессию. Поскольку, если верить этой самой статистике снижение ВВП в США наблюдается уже два квартала подряд. Однако официально это пока не объявлено, а цифры падения пока слишком незначительные. Тем более, они выходят на фоне очень сильного рынка труда, что крайне сложно считать признаком экономического кризиса.

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