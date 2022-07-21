Нацбанк повысил курс доллара. Кому от этого будет плохо, а кому — хорошо? 21 июля, 14:32

Нацбанк Украины повысил официальный курс доллара до 36.6 гривен. И у меня в связи с этим два вопроса

Правильное ли это решение? А также кому от этого будет плохо, а кому — хорошо?

Ответы:

1. Уверен, что правильное. До сих пор был искусственный низкий официальный курс. Его на что-то можно было использовать — для части импорта, для платежей за обучение и медицину за рубеж. Но банки сделали «частные курсы» — и они были очень разными — от 30 до 37 гривен за доллар. Когда в стране несколько курсов — это всегда плохо. И для эффективности, и также для коррупции. Ведь кто-то «ближе» к потокам использует более низкий курс. Теперь (надеюсь!) у всех будет одинаковый для всех — и бизнеса, и людей. И это хорошо. Уравняет конкуренцию и уменьшит коррупцию.

Видео дня

2. Сначала о том, что многие забывают. Многим бизнесам и людям важен вовсе не курс доллара к гривне. А, например, евро или даже фунта. Например, почти все наши беженцы живут теперь в Европе. Это либо еврозона, либо Польша, Чехия, Венгрия — там свои валюты, но они упали очень сильно к доллару — 15−20%. И около 100 тысяч людей живут в Британии. Евро и фунт серьезно обесценились к доллару в последние полгода — примерно на 12%. Так что удар по беженцам не такой сильный.

Что касается цен в Украине — тут есть две теории. Они обе имеют право на жизнь.

Если считать что бизнес ставит цену на товары/услуги, ориентируясь только на конкуренцию, то, конечно, цены были с учетом курса 29 гривен за доллар. Если же считать, что цены уже давно стояли с учетом курсовых ожиданий (а такого решения НБУ все ожидали рано или поздно), то бизнес ориентировался на коммерческий курс — то есть на 36/37 за доллар.

Скоро мы это узнаем.

И второй важный вопрос: когда падает национальная валюта — это всегда хорошо экспорту. Насколько много у нас того экспорта осталось — ведь сталь и зерновые, конечно, очень сильно упали — вопрос с непонятным ответом.

А вот кому точно хорошо — это нашим айтишникам. Это в основном молодые мужчины, которые находятся в Украине и получают зарплату в долларах. Я считаю — пусть работают, получают деньги и тратят их в Украине. Мне кажется, в армии они не очень полезны.

P. S. Главное, конечно, теперь, чтобы наше государство снова не начало цены само регулировать. Это у нас очень любят, каждый раз говоря народу «This time is different» — и всегда нарываясь на то, что рынок не обманешь.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.