Как Китай валит нефть и куда подевался доллар 9 сентября, 12:35 Эксклюзив НВ

На этой неделе стоимость барреля брента опустилась ниже $90. Снижение китайского спроса пока давит на рынок

Торговая неделя была короткой, ведь американцы отдыхали в день труда в понедельник. Зато задорной. И, возможно, рынкам удалось сломить, или, по крайней мере, остановить тренд на падение. Да и какой еще могла быть торговая неделя на американских биржах, если во вторник ее лично открыл президент Украины. Пока, правда, по видеосвязи. В результате индекс S&P500 чуть прибавил по сравнению с прошлой пятницей и откроется на отметке в 4006 пунктов. В штатах никак не могут понять, то ли бояться рецессии на фоне роста ставок, то ли радоваться хорошей статистике, которая с завидной регулярностью выходит в США, показывая, что никто на земле ни к какой рецессии пока не готовится, что бы там ни показывали индикаторы фондового рынка. На этой неделе пришло время уже для ЕЦБ поднимать ставки, борясь с рекордной инфляцией в еврозоне, и регулятор сразу добавил 75 пунктов, рекордный рост. Что привело к тому, что доллар снова стал слабее евро, правда, в этом танце партнеры постоянно меняют друг друга все последнее время.

Видео дня

Где страхи рецессии очевиднее всего проявляются, так это на рынке нефти последние пару недель. И пусть саудовский принц и компания попытались показать рынку, что они против падения стоимости черного золота ниже $100 за баррель брента, чисто символически снизив добычу. Китайская борьба с коронавирусом оказалась сильнее, и на этой неделе стоимость барреля брента опустилась ниже $90. Ведь именно снижение китайского спроса пока давит на рынок. Китай страдает от собственной глупости,

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