Сергей Фурса

Сергей Фурса

Колумнист, инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital

Польские фермеры против украинской гривни

21 апреля, 12:16
NV Премиум
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В украинской экономике основные события происходили на украино-польской границе, где польские фермеры торговались с Брюсселем за больший уровень дотаций

На этой неделе погоду на американских, а значит и на мировых рынках, определяла корпоративная отчетность компаний. И она вышла не очень позитивной, отражая проблемы в экономике, возникающие на фоне роста ставок. Как всегда отличился Илон Маск, разочаровав рынок. И даже не неудачным пуском своей новой суперракеты. В конце концов, предыдущие ракеты Маска точно также неудачно стартовали, взрываясь на разных этапах пуска и падали, хорошо, что не на Киев. А данными Теслы, которые в очередной раз оказались хуже ожиданий. Что ж, к такому Маск был готов и запускает свой новый хайп-проект, теперь в области искусственного интеллекта. И, конечно же, как и с космической программой Маска, его искусственный интеллект будет самым прогрессивным и ищущим смысл жизни, а не вот это вот все. Главное только, чтобы этот искусственный интеллект, в отличие от Маска, смотрел меньше российской пропаганды, а то у Илона может получиться ChatСоСкабеевой.

Видео дня

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=687648746699727&set=gm.754438923021052&type=3&show_text=true&width=500

В результате смешанных данных индекс S&P500 по итогам недели потерял около 20 пунктов и откроется у отметки 4129 пунктов. Переживания по поводу рецессии, сдобренные корпоративной статистикой, приятно давят на цену нефти.

Теги:   Курс валют Украина-Польша Агросектор Неделя по-деловому с Сергеем Фурсой

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