Оптимизм инвесторов на фоне пригожинского бунта 30 июня, 12:19

Для украинского сегмента еврооблигаций ключевой новостью стали события уик-энда в России, где весь мир с удивлением наблюдал за русским бунтом, уже бессмысленным, но еще не беспощадным

Рынки вкатываются в лето, в то благословенное время, когда мало что происходит в деловой сфере, по крайней мере, до второй половины августа, когда может произойти все что угодно на фоне низкой ликвидности и расслабленных инвесторов. Настают те недели, когда главной темой для обсуждения спекулянтов может стать вопрос, будут ли в итоге Илон Маск и Марк Цукерберг бить друг другу лицо в боях без правил и послушается ли самый богатый человек в мире свою маму, которая запрещает ему драться. Правда, учитывая последние новости о любви Маска к кетамину, а также его бывшую жену и те имена детей, что они вместе выбирали, то маленький Илон давно перестал слушать маму. Да и в Twitter ведет себя как плохой мальчик, связавшийся с плохой компанией хулиганов.

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В итоге, за неделю изменение индекс S&P500 составило всего 15 пунктов в плюс. И утро пятницы он откроет на отметке в 4396 пунктов. По-прежнему основная заслуга сильного рынка — это акции технологических компаний.