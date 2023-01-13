Инфляцию таки вылечили? 13 января, 11:32 Эксклюзив NV

Пока США выходят из кризиса, весь остальной мир может к нему лишь подходить

Неделя оказалась крайне оптимистичной для фондового рынка США, потянувшего за собой и весь мир. Рынки наконец-то, кажется, смогли определиться, куда они хотят двигаться. Всю неделю инвесторы и спекулянты провели в предвкушении инфляции в США. Ожидания говорили, что инфляция в очередной, третий, раз должна снизиться. Но рынки пошли еще дальше и в тайне, а может и не очень скрытно, надеялись, что цифра выйдет даже лучше ожиданий. Что создавало предпосылки для разной реакции даже на очень позитивную цифру. Так или иначе, прогнозы оказались верными. Инфляция за последний месяц в США составила 6,5%. Продемонстрировав снижение, даже несмотря на тот факт, что теперь и в англоязычном мире очень популярным стал мем о дорогих яйцах. А может это Украина стала настолько популярной, что теперь там просто переводят на английский украинские мемы. А может яйца просто такой очень специфический продукт, цены на который прыгают во всем мире, и люди что в Киеве, что в Бостоне привыкли обращать внимание на рост цен, пропуская моменты, когда эти цены падают. Неважно, будь это яйца или бензин.

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В итоге, получив новую цифру по инфляции, рынки чуть-чуть расстроились, первое время не зная, как реагировать, но в целом остались в приподнятом настроении. И после недели роста индекс S&P500 вышел к отметке в 3983 пункта. Прибавив за семь дней более 150 пунктов. Помогает бороться с инфляцией и динамика на рынке энергоносителей. Более дешевая нефть и не такой дорогой газ теперь будут сдерживать рост цен, искупая свою вину за прошлый год, где они гнали их вперед. И теперь инвесторы уже не так опасаются ФРС. Даже доллар которую неделю подряд слабеет, реагируя на прогнозы по динамике ставок в США и остальном мире. И теперь пара евро-доллар,