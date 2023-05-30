Печальный вывод из истории об ОВГЗ и НБУ 30 мая, 12:57 NV Премиум

Кто-то же должен быть виноват во всей этой истории, которая еще далеко не закончена

В последнее время просто диву даешься, сколько всего делается для привлечения инвестиций в страну, а еще больше звучит речей о том, насколько важны для Украины инвесторы, иностранные и местные, сколько всего нужно сделать, чтобы поощрить их вкладывать деньги в Украину и какие непревзойденные возможности для прибыльного инвестирования создаст процесс послевоенного восстановления. С трибун уважаемых конференций в денежных европейских столицах профессиональные борцы за светлое будущее Украины рисуют радостные картины процветания, где инвесторам только и нужно будет, что наслаждаться мелодичными колыбельными «инвестнянь», а в это время их капиталы будут расти невиданными темпами, надежно защищенные лучшей в мире системой борьбы с коррупцией и реформированными судами, включая Верховный. И от таких сладких и искренних обещаний, да еще и на фоне заявлений о макроэкономической стабильности, руки сами тянутся скорее выписать чек и вложить деньги в Украину, чтобы ни в коем случае не упустить такую фантастическую возможность заработать.

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Вот только куда вкладывать? Сложный вопрос, что и говорить, требует серьезного подхода и доверия. И первое, что приходит в голову — кому же довериться, как не государству?