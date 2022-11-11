Инфляция побеждена? 11 ноября, 11:10 Эксклюзив НВ

На этой неделе впервые за долгие месяцы данные по инфляции порадовали рынок. Октябрьский рост цен оказался лучше ожиданий — цены выросли меньше

Спекулянты и инвесторы — как малые дети. Покажи им любимую игрушку, даже намекни, что они ее скоро получат, и они будут радоваться, плясать, танцевать и хорошее настроение не покинет их. По крайней мере до того момента, как взрослые их снова не разочаруют. А какая любимая игрушка у спекулянтов? Правильно — деньги. И эти взрослые из ФРС все норовят забрать ее из рук, говорят о росте ставок, заканчивают прекрасный десятилетний период денежной шары. И делают это в связи с рекордной инфляцией, которую эта денежная шара и породила. И вот на этой неделе впервые за долгие месяцы данные по инфляции порадовали рынок. Октябрьский рост цен оказался лучше ожиданий, то есть цены выросли меньше. И не было пределов радости на фондовых рынках. Где в четверг случился лучший день за последние годы.

Видео дня

За один день индекс S&P500 вырос на 5,5%. Что случается очень-очень редко. Как результат, за неделю индекс прибавил 220 пунктов и открыл пятницу с отметки в 3956 пунктов. И если рынки правы, то ФРС в конце этого года должны получить медаль, да и нобелевскую премию, за охлаждение рынка и сдувание пузырей без рецессии и биржевого краха. Но для начала им надо будет пройти этот путь до конца. А пока отдельно о сдувании пузырей. И даже не об Илоне Маске, которого наряду с Трампом называют одним из двух неудачников выборов в США, где победила демократия, а проиграли трамписты-изоляционисты и по совместительству друзья Путина. При этом Маск еще и заплатил $44 млрд за Twitter, который больше напоминает для него чемодан без ручки. А ведь и акции Теслы с начала года снизились в цене вдвое. Там, конечно, есть еще куда падать, но согласитесь, акционерам, а особенно ключевым акционерам, очень неприятно. Так вот о сдувании пузырей. На этой неделе еще один удар был нанесен по крипторынку. И даже рекордный рост на рынке акций не сильно изменил траекторию динамики биткоина.

Поборники криптовалюты, сторонники децентрализованных систем и облачных государств,