Искусственное дыхание для оптимизма властей 8 августа, 12:02 NV Премиум

На прошлой неделе НБУ обнародовал свое видение будущего. Говорили о темпах роста цен, важном показателе, влияющем на все аспекты нашей жизни

Хорошая штука прогнозы — их выгодно делать. Если прогноз сбудется, то вас, если повезет, даже могут назвать оракулом. А если не назовут, то тоже не расстраивайтесь, а просто наглее пишите в социальных сетях, что ваше предсказание сбылось, и употребляйте при этом побольше «умных» слов. Никаких сомнений, что более доверчивые и менее образованные читатели действительно будут считать вас интеллектуальным титаном, способным раскрывать тайны будущего. Если же промахнетесь и прогноз окажется абсолютно далеким от реальности, то тоже не беда — вряд ли кто-нибудь когда-либо об этом вспомнит. Одним словом, прогнозирование дает шанс стать известным, не жертвуя фактически ничем. А тысячи печатных материалов о том, что станется с экономикой, гривней, когда умрет Путин, где, когда и чем закончится война и многое другое, только доказывают то, что ценность прогнозирования, как инструмента саморекламы, сложно переоценить. Хотите прославиться — прогнозируйте, не стесняйтесь!

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Государственные учреждения также активно прогнозируют, и зря, что их предсказания почти никогда не совпадают с реальностью. Кто об этом помнит? Вот вы помните прогнозы правительства или НБУ по инфляции или росту ВВП, которые они делали год назад? Не думаю. Честно говоря, я тоже не помню, хотя и интересуюсь подобными вещами. Припоминаю только то, что существует определенная закономерность: все без исключения прогнозы власти почти всегда переполнены оптимизмом. Хотя, чему удивляться, учитывая, насколько сито-безответственна жизнь большинства чиновников в Украине. С какой стати им быть скептиками?

На прошлой неделе свое видение будущего обнародовал НБУ. Говорили о темпах роста цен, важном показателе, влияющем на все аспекты нашей жизни.