Нацбанк наконец снизил учетную ставку 28 июля, 10:38

На внутреннем рынке основным ньюсмейкером выступил Нацбанк

Неделя отметилась синхронными действиями ведущих Центробанков мира. Те подняли ставки на 25 б. п., продолжая свой крестовый поход против инфляции, которую, кажется, остается лишь добить. Сначала это сделала ФРС США, затем Европейский Центробанк. Учитывая, что действия ФРС были ожидаемы, все сконцентрировались на словах, которые в целом доставили рынку удовольствие. А вот что рынок расстроило, так это действия Банка Японии, который неожиданно присоединился к росту ставок. Что в результате привело к небольшим распродажам и откинуло американский рынок акций от уже подбиравшихся локальных максимумов к историческим. Нервируя инвесторов, искавших повод что-то продать на фоне рекордных мультипликаторов американских акций. Оценка стоимости Теслы не даст соврать. Приводя к головокружениям от успеха (или от других сильнодействующих веществ) у Илона Маска, продолжающего играться в царя Твиттера, доламывая то, что еще не успел поломать.

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В результате индекс S&P500 откроется в пятницу на отметке 4537 пунктов, что всего лишь на три пункта отличается от уровня открытия прошлой пятницы. Сильнее падать не дает хорошая экономическая статистика, продолжающая поступать из США. Где статистика хуже, так это в Европе. Особенно печалит промышленное производство в Германии.