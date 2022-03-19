Украина выдержала удар. Что будет с гривной 19 марта, 10:35 Цей матеріал також доступний українською

Курс гривны в мирное время зависит главным образом от соотношения импорт/экспорт и от ожиданий

С началом войны я очень внимательно наблюдаю курс российского рубля, чтобы понимать реальное состояние экономики врага. Он уже упал более чем вдвое и продолжит падение.

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Однако меня часто спрашивают, что будет с гривной. Коротко и упрощенно отвечаю.

Курс гривны в мирное время зависит в основном от соотношения импорт/экспорт и от ожиданий. Сейчас первый показатель отходит на второй план, потому что экономика работает в шоковом состоянии (не отражает реального положения вещей). Поэтому сейчас ключевой фактор — ожидание.

Самым сложным испытанием для нашей финансовой системы (и нашей валюты) были первые пару дней войны, когда не всем было понятно:

— сохранится ли Украина как независимое государство.

— сохранит ли Национальный банк Украины способность управлять ситуацией, а банковская система — работать.

— удастся ли избежать государственного управленческого коллапса (продолжит ли функционирование налоговая, таможня, органы правопорядка и другие критические для государства институты).

Тогда риск стремительной девальвации гривни был самым высоким.

Украина выдержала удар. Государственные органы продолжили функционировать, а НБУ принял единственное правильное в этой ситуации решение — фиксированный курс во избежание паники.

Сейчас ключевой фактор — ожидание

До войны Национальный банк систематически проводил жесткие «стресс-тесты» для банков, моделируя разного рода шоки на финансовом рынке. Не напрасно. Когда началась война, банки оказались к ней готовы, а ключевые международные институции — МВФ, Всемирный банк, ЭБРД — четко дали понять, что поддержат Украину в это сложное время.

Экономика также «выжила». Под влиянием шока просела примерно на 40% (например, потребление электроэнергии), но уже адаптировалась, начинает восстанавливаться и демонстрирует стабильный положительный тренд. Сейчас крайне важно продолжать это восстановление, и потому разговоры о посевной — это не шутка, а важная задача. Все это формирует положительные ожидания и очень хорошо для гривни.

Конечно, купить наличный доллар за 29 гривен сейчас почти невозможно. На рынке обменный курс доллара выше, но не критично. Связано это с ограничениями, которые НБУ ввел, чтобы стабилизировать работу финансовой системы. Но как только война закончится, ограничения будут постепенно сниматься и наличный курс снова будет близок официальному. Тот будет снова колебаться, но уверен, что НБУ сможет сделать процесс возвращения к плавающему курсу контролируемым. Ожидаемый приток капитала в страну после войны поможет в этом.

Конкретный сценарий зависит от того, когда и как закончится война. Но уже сейчас можно сказать, что гривня и вся наша система «краш-тест» уже успешно прошла. Она сильна как ВСУ, и в дальнейшем будет только укрепляться, если не произойдет ничего катастрофического в военном плане.

Поэтому нужно максимально работать, чтобы выгнать оккупантов с нашей земли. Давайте будем делать все для этого возможное каждый на своем месте.

Текст опубликован с разрешения автора

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