Экономический фронт: что делать для победы 20 июня, 13:00 Цей матеріал також доступний українською

Наша собственная курсовая политика отпугивает нас самих заводить в Украину деньги. При этом она стимулирует импорт и поддерживает иностранных производителей за счет нашего собственного бизнеса

Завершается четвертый месяц полномасштабной российской войны против Украины. Нам удалось сорвать первоначальный российский план быстрого захвата страны — Киев выстоял и большая часть территории Украины свободна от агрессора. Война продолжается в больших масштабах, но она стала позиционной войной на истощение.

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В таких войнах первоочередную роль играет экономика — именно она определяет, кто из противников истощится первым и будет вынужден идти на уступки. Ситуация осложняется тем, что противников, на самом деле, больше двух. За Украиной стоит целая коалиция государств свободного мира, которые оказывают нам помощь и давят на Россию санкциями. Россия, со своей стороны, пытается использовать собственноручно созданные энергетический и продовольственный кризисы как экономические рычаги давления, чтобы добиться поддержки нейтральных стран и расшатать коалицию свободных государств.

Стратегически война происходит на трех фронтах — военном, экономическом и дипломатическом, который тесно переплетен с экономическим. И с каждым месяцем роль экономики будет становиться все более определяющей. Как говорят опытные военные — войну выигрывает тыл.

Ключевая задача на экономическом фронте — обеспечить стране экономическую устойчивость, максимально восстановив нормальную экономическую жизнь в тылу.

Для этого у нас два инструмента — восстановление нормальных условий работы частного сектора и эффективное использование денег, которые предоставляют союзники и международные доноры.

Опорой украинской экономики уже давно является частный сектор: бизнес и обычные люди. Именно они создают 90% ВВП, содержат бюджет своими налогами и обеспечивают поступление валюты от экспорта и денежных переводов. До войны две трети экономически активных украинцев работали в частном секторе. От того, насколько частному сектору удастся восстановиться от удара российской агрессии, напрямую зависит наша способность удержать экономический фронт.

Вражеский удар был сокрушительным. Миллионы людей потеряли работу и вынуждены были бежать из своих городов и поселков. Тысячи предприятий прекратили работу и потеряли активы. По предварительной оценке, только в первом квартале 2022 года (в котором война шла всего один месяц из трех) ВВП упал на 15%. Очевидно, что цифры за второй квартал будут еще хуже. Продолжается блокада морских портов, по которым традиционно проходила большая часть украинского экспорта.

Опросы бизнеса показывают четкую тенденцию к возобновлению работы

Впрочем, опрос бизнеса показывает четкую тенденцию к возобновлению работы. Опрос НБУ показывает, что если в марте не работала треть предприятий, то в конце мая — только 14%. Эту тенденцию доказывают и опросы бизнес-ассоциаций и частных компаний.

И если такие факторы, как продолжение российской агрессии и блокада портов не зависят исключительно от нашей воли, есть вещи, которые государство может сделать для того, чтобы ускорить восстановление. Они заключаются в восстановлении — настолько, насколько это возможно — нормальных условий работы бизнеса.

Парадоксально, но для этого необходимо пересмотреть часть антикризисных мер, предпринятых в начале войны.

Первое, нужно вернуть налогообложение импорта. В начале войны налоги на импорт, в сущности, отменили. Это позволило обеспечить бесперебойное прохождение гуманитарной помощи и сдержать рост цен в самый тяжелый период. Однако в конце четвертого месяца войны не налогообложение импорта, наоборот, мешает. Импортные товары вытесняют с полок украинского производителя, а бюджет недополучает большие поступления — все это в то время, когда на счету каждое рабочее место и каждая бюджетная гривня. Очевидно, что парламент должен срочно восстановить импортные налоги.

Во-вторых, необходимо пересмотреть подходы к курсу гривни и расходы международных резервов. Сейчас есть фиксированный официальный курс гривни на уровне 29,25, по которому вынуждены продавать валюту все, кто заводит в страну безналичные средства — как бизнес-экспортеры, так и люди, которые делают денежные переводы. При этом, по этому же курсу Национальный банк продает валюту импортерам. Формально только для закупки «критического импорта», но в список товаров и услуг, подпадающих под это определение, уже попало 90% всего импорта. При этом коммерческий наличный курс гривни — на который ориентируются бизнес и люди — достигает 35–36 грн, то есть при любом безналичном (что для крупных сумм является единственным законным способом) заведении денег в страну частный сектор сразу теряет около 20%.

В результате наша собственная курсовая политика отпугивает нас же самих заводить в Украину деньги. При этом она стимулирует импорт и поддерживает иностранных производителей за счет нашего собственного бизнеса. Очевидно, что такую политику нужно пересматривать.

Международные резервы должны расходоваться исключительно на закупки для Вооруженных сил и других силовых структур, а также закупки критических ресурсов государственными структурами (например, газа на зиму Нафтогазом). Весь другой импорт следует возвращать в рыночные условия и переходить к определению курса гривни на межбанковском рынке. Это не значит, что НБУ должен полностью устраниться от поддержки курса гривни, но эта поддержка должна производиться путем валютных интервенций на рынок, а не путем фиксации курса. Понятно, что официальный курс будет достигать тех же 35–36 гривен за доллар, что и наличный сейчас, но люди и бизнес уже живут по наличному курсу. Чтобы убедиться в этом, можете попробовать сейчас подписать любой контракт с частной фирмой, в котором будет указан курс валюты — гарантирую, что вам предложат указать так называемый «коммерческий» курс (средний наличный курс в обменниках по данным одного из специализированных сайтов в Интернете).

С валютным курсом и привлечением денег в экономику тесно связан второй критический вопрос экономической устойчивости — эффективное использование средств международной помощи.

На бумаге Украина получает десятки миллиардов долларов и евро, которых должно быть достаточно для покрытия дефицита нашего бюджета. По крайней мере именно такие суммы заявлены со стороны союзников и международных доноров.

На практике же, эти средства не поступают достаточно быстро, а часто идут не на поддержку бюджета Украины, а на закупки товаров, или вообще на поддержку третьих стран. До сих пор у нас нет четко согласованного графика поступления помощи, позволяющего эффективно спланировать финансирование бюджета. И это наш интерес и наша работа добиться от союзников, чтобы помощь поступала в достаточном количестве и согласно согласованному ритмичному графику. С соответствующими переговорами нельзя медлить — их нужно провести как можно быстрее.

Согласованный график помощи позволил бы стабилизировать государственный бюджет и развязал бы руки для повышения процентных ставок по государственным облигациям. Сейчас при ставке Нацбанка на уровне 25% Минфин все еще пытается удерживать ставки по своим облигациям около 10%. Инвесторы в таких условиях не спешат эти облигации покупать, о чем свидетельствуют плохие результаты последних аукционов. При этом высокие ставки по государственным облигациям позволили бы привлечь в Украину дополнительных инвесторов и поддержать курс гривни и стабильность экономики. Более высокие, но отложенные во времени, долговые платежи, мы сейчас, до окончания войны, можем себе позволить.

Возврат налогов на импорт, расходование международных резервов только на войну и критические ресурсы, пересмотр курсовой политики, согласование ритмичной финансовой поддержки со стороны союзников — эти шаги являются необходимым условием для устойчивой экономики военного времени. Они создадут условия для восстановления частного сектора в тылу, стабилизируют макроэкономическую ситуацию и бюджет. Для усиления наших позиций на экономическом фронте данный комплекс мер необходимо провести как можно быстрее.

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