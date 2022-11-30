Учите историю мошенничества. Что нужно знать о крахе биржи FTX 30 ноября, 19:13

Крах криптовалютной биржи FTX и завораживающий подъем и падение ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида — это лишь последний эпизод, инкапсулирующий опасности финансовых инноваций

На этом этапе регулирующим органам, финансовым институтам и инвесторам должно быть легко обнаружить очевидную схему Понци. Почему же мы тогда должны снова и снова проходить этот сложный урок?

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Вопреки распространенному мнению, неизменная привлекательность схем Понци отражает не только жадность и доверчивость, но и простой факт: подобно таким схемам, ценные инновации также полагаются на эффект снежного кома. FOMO, или боязнь пропустить интересное, может быть использован мошенниками, которые манипулируют этим для личной выгоды. Но это также способствует многим полезным достижениям, которые могут работать, только если подпишется достаточное количество людей. Именно поэтому многие предприниматели, такие как Бэнкман-Фрид, придерживаются философии «притворяйся, пока не получится». Проблемы часто начинаются, когда этот подход перерастает в более коварный «притворяйся, пока не получишь».

Старейший задокументированный создатель схемы Понци, живший за 200 лет до мошенника, давшего этому название, широко известен как пионер денежной теории. В начале восемнадцатого века шотландский авантюрист и экономист Джон Ло преобразовал французскую финансовую систему уникальным и в конечном счете катастрофическим валютным экспериментом, который провалился во время инфляционного кризиса летом 1720 года. В то время Франция была по уши в долгах, и Ло стремился стимулировать экономику, путем замены всех металлических монет бумажными деньгами. Он утверждал, что нехватка золота и серебра стала причиной экономических проблем Франции, и он успешно лоббировал правительство с целью их демонетизации.

Теории Ло нашли восприимчивую аудиторию, отчасти, потому что существующая финансовая и денежная система Франции была неэффективной, произвольной и несправедливой. Он также мог бы указать на прецедент: смелый эксперимент 1694 года, когда Англия передала большую часть своего государственного долга частной компании, Банку Англии, который в обмен получил право выпускать банкноты. Ло считал, что английская реформа была менее эффективной, чем могла бы быть, поскольку металлические монеты все еще находились в обращении, что вынудило правительство короля Вильгельма III предпринять дорогостоящую операцию по перечеканке. Ло считал эту постоянную зависимость от драгоценных металлов неудобной и неэффективной.

Три столетия спустя Бэнкмен-Фрид повторил трюк Ло

Подобно FTX, система Ло подпитывалась эффективным маркетингом, мошенничеством и финансовыми спекуляциями. Его первая уловка заключалась в том, чтобы создать две корпорации, которые работали вместе, чтобы раздуть стоимость своих соответствующих предложений. В 1716 году он убедил французское правительство позволить ему открыть банк, выпускающий бумажные банкноты, которые правительство примет в качестве налоговых платежей. Тем временем оставшиеся в обращении серебряные монеты были обесценены.

Затем Ло создал компанию с настоящей коммерческой целью — создание кажущегося раем природных ресурсов и производительности в Новом Свете — под названием Миссисипская компания. Компания, которая получила ​​монополию на торговлю с французскими колониями в Северной Америке, финансировала свои операции, выпуская акции, которые можно было купить за бумажные деньги банка Ло или за государственные облигации. Акции Миссисипской компании в конечном счете стали настолько привлекательными для инвесторов, что компания взяла на себя весь государственный долг Франции, превратив свои банкноты в валюту новой продуктивной французской экономики.

Три столетия спустя Бэнкмен-Фрид повторил трюк Ло. Он основал две компании, FTX и Alameda Research, которые поддерживали друг друга, при этом FTX генерировала собственные токены (FTT), которые можно было использовать в качестве обеспечения по займам.

Но для того, чтобы заинтересовать инвесторов и государственные органы, Ло требовался убедительный нарратив. Он хвастался, что его компании спасли или выручили французскую финансовую систему. По мере увеличения своего капитала Миссисипская компания поглотила конкурирующие торговые предприятия, такие как Компания Индии, Компания Китая и Компания Африки. Таким образом, Ло стал частным кредитором последней инстанции, что является еще одной особенностью, которую Бэнкман-Фрид имитировал летом 2022 года, когда спасал крипто-эмитентов и биржи.

Для продвижения фантастического видения того, как Франция, страна, измученная войнами Людовика XIV, могла бы стать богатой благодаря серии чудес, преобразований и неограниченного потребления, Ло также опирался на обширную современную литературу того времени. Аналогичным образом, продавая FTX и криптовалюту, Бэнкман-Фрид говорил с одержимым кризисом миром, который отчаянно искал путь продвижения вперед.

В настоящее время бумажные деньги считаются неудобными и все чаще ассоциируются с преступностью — торговлей наркотиками, контрабандой оружия, уклонением от уплаты налогов и нарушением санкций — что побуждает многие страны экспериментировать с цифровыми валютами. Соединенные Штаты не спешат присоединяться к этой тенденции, в значительной степени потому, что банки — мощная лоббистская группа — опасаются, что они будут вытеснены на второй план. Бэнкман-Фрид подхватил эти опасения, что экономика США может отстать, как и Франция в начале восемнадцатого века, и, казалось, предложил решение.

Но одного убедительного нарратива недостаточно. Политическая элита также требует стимула для регистрации. Ло и его коллеги через Ла-Манш, которые раздули пузырь компании Южных морей, вознаградили своих сторонников акциями. Бэнкман-Фрид сделал крупные пожертвования политикам-демократам, тогда как другой руководитель FTX сделал такие же крупные пожертвования республиканцам. Вместо того, чтобы занять четкую антирегуляторную позицию, FTX пообещала сотрудничать с регулирующими органами, чтобы создать структуру, которая защитила бы ее интересы.

Обе схемы в конечном счете развалились, поскольку их инициаторы выпустили слишком большое количество своих якобы лучших альтернативных денег. В своем письме с извинениями перед сотрудниками FTX Бэнкман-Фрид обвинил чрезмерное кредитное плечо и сказал, что недооценил «масштабы риска, связанного с гиперкоррелированным крахом». Но, как и Ло до него, Бэнкмен-Фрид нуждался в мощных рычагах, чтобы укрепить свой авторитет. В конце концов, оба упали так же быстро, как и поднялись. Схемы Понци и пузыри, в конце концов, существуют только до тех пор, пока люди верят в них, и ничто так не вредит чьему-либо доверию, как поток требований, которые невозможно выполнить.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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