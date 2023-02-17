Хорошая неделя для гривны, украинских футболистов и Фокса Малдера 17 февраля, 11:30 Эксклюзив NV

На внутреннем рынке гривна может похвастаться тактическими успехами, как и украинские футболисты

Настроение на мировых рынках за неделю несколько изменилось и стало уже не таким оптимистическим. Как бы парадоксально ни звучало, но виной тому продолжающиеся поступления крайне позитивных данных из экономики США. Которые, в свою очередь, заставляют сомневаться торговцев, спекулянтов и особенно аналитиков в том, что инфляцию уже победили. Ибо слишком активно идет наем работников, чтобы цены вдруг снижались, и началась столь желаемая и уже озвученная дезинфляция. Конечно, всегда можно сказать, мол, мировая экономика оправилась от ковида, и теперь нет разорванных производственных цепочек, а это стимулирует нормальное поступление товара, убирая дефицит. Но звучит не всегда убедительно. Поэтому новые данные из США все больше и больше бьют по настроениям инвесторов. Последние даже выдумали термин, «непорочная дезинфляция», святотатствуя, как и положено грешникам с Уолл-стрит.

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Пострадали, прежде всего, долговые рынки. Для которых пересмотр прогноза по ставке ФРС более чем важный. Инвесторы на рынке акций хоть и чувствительны к стоимости денег, но пока не решили, они хотят быть с умными или с красивыми. Всегда остается аргумент, что и экономический рост — это хорошо, поскольку означает рост прибыли компаний. А о том, как на эти компании повлияет рост стоимости денег, можно будет подумать завтра, ведь пока эти эффекты не очень-то и проявились, в первую очередь, в отчетности. В итоге, несмотря на значительную волатильность на рынке, где, например, в четверг индекс S&P500 потерял около 1,5%, в целом по итогам недели тот самый индекс S&P500 остался практически без изменений. И на утро пятницы составляет 4090 пунктов.

Украинские экономические реалии и сегменты рынка крайне далеки от этих высоких размышлений. Тут все определяют ожидания, но это ожидания завершения войны. И они тоже крайне волатильны.