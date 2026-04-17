Американские рынки обновили исторические максимумы, а индекс S&P500 пересек отметку в 7000 пунктов. Рынки находятся в прекрасном настроении. И им не мешает тот факт, что крупнейший кризис в энергетике за несколько десятилетий, являющийся сам по себе невероятным шоком для мировой экономики, никуда не исчез и продолжается, чтобы там ни обещал президент США. Но инвесторы и спекулянты считают, что это не стоит их внимания. Тем более, когда есть искусственный интеллект.

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В результате рынки игнорируют рост цен, особенно на дизель и авиационное топливо. Игнорируют то, как активно жалуется Луи Вуитон, сетуя на то, что шейхи в Дубаях перестали покупать сумочки для эскортниц,