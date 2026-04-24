Искусственный интеллект против дефицита нефти: кто кого
Рынки продолжают пребывать в оптимистическом настроении, обновляя исторические максимумы на американских торговых площадках почти каждый день
Жадность доминирует. И, конечно, поддерживает ее пузырь искусственного интеллекта. Почти каждую неделю выходит новость об очередном прорыве, приближающем нас к власти скайнета.
В результате, индекс S&P500 открывается в пятницу на отметке 7108 пунктов, что на 60 пунктов выше, чем неделю назад. И торговые дни в красной зоне, когда рынки вспоминают, что Трамп пока лишь частично сдал назад, лишь иногда разрушают праздничное настроение. И даже страх, который очень редко прокрадывается в места скопления розничных инвесторов, больше связан с влиянием Искусственного Интеллекта. В том числе, потенциальный эффект на рынок труда, а вслед за ним — на рынок недвижимости. Потому что все эти люди, которые теоретически должны потерять работу, еще должны были бы платить ипотеку.