Искусственный интеллект против дефицита нефти: кто кого

Жадность доминирует. И, конечно, поддерживает ее пузырь искусственного интеллекта. Почти каждую неделю выходит новость об очередном прорыве, приближающем нас к власти скайнета.

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В результате, индекс S&P500 открывается в пятницу на отметке 7108 пунктов, что на 60 пунктов выше, чем неделю назад. И торговые дни в красной зоне, когда рынки вспоминают, что Трамп пока лишь частично сдал назад, лишь иногда разрушают праздничное настроение. И даже страх, который очень редко прокрадывается в места скопления розничных инвесторов, больше связан с влиянием Искусственного Интеллекта. В том числе, потенциальный эффект на рынок труда, а вслед за ним — на рынок недвижимости. Потому что все эти люди, которые теоретически должны потерять работу, еще должны были бы платить ипотеку.