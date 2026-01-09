Сергей Фурса

Сергей Фурса

Ведущий Radio NV, инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital

Куда заведет мир кураж президента Трампа, а Украину — Орешник Путина

9 января, 11:21
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В ночь на пятницу во Львовскую область прилетел пресловутый Орешник, который, как оказалось, существует не в одном экземпляре, передавая привет Трампу с его мирными инициативами

И где же те старые добрые времена для рынков, когда в первую неделю нового года все катаются на лыжах в Куршавеле, пьют шампанское и могут не включать новости. Насыщенность событиями первых дней 2026 года зашкаливает и неизвестно, возможно ли поддерживать такой темп и выдержит ли это здоровье президента США.

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Конечно, основным событием стал захват Мадуро, который с Чавесом довели экономику Венесуэлы до цугундера. Это было эффектно, а дальше рынки задумались, что будет с эффективностью. И пока не имеют ответа на этот вопрос. Цены на нефть в понедельник даже немного подросли, а нефтяные компании сомневаются относительно поспешного возвращения в Венесуэлу. Тем более, пока никто из самой Венесуэлы их вроде бы и не приглашал. Да и уверенности в том, что сам интерес Трампа к Венесуэле не исчезнет, у нефтяников также нет, и рисковать деньгами они не спешат.

И пока сотрудничество заключается в том, что США захватывают нефтяные танкеры и продают эту нефть, кому хотят. Однако надежда есть, ведь новая старая хунта в Каракасе вдруг решила выпустить порцию политических заключенных. Вероятно, опыт Беларуси, где Лукашенко успешно торгует собственными гражданами, им понравился. Но, по крайней мере, инвесторы и спекулянты во время каникул развлекали себя подборками новых видео, которые могли в эту неделю конкурировать только с последним эпизодом последнего сезона «Очень странных дел».

Отдельный вопрос — куда заведет мир кураж президента Трампа,

Теги:   Неделя по-деловому с Сергеем Фурсой Курс гривны к доллару ракета Орешник Дональд Трамп операция в Венесуэле

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