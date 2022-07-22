НБУ скорректировал официальный курс гривны по отношению к доллару. Что изменится? 22 июля, 13:11

НБУ скорректировал официальный курс гривни по отношению к доллару США на 25%. Хорошо ли это или плохо?

Такой шаг был неизбежен потому, что режим множественных курсов сам по себе является причиной оттока валюты из системы. Если кто-то может купить доллар США по 29,25 грн, а продать по 36−37 грн, то этот кто-то непременно это будет делать. Доходность от такой операции настолько велика, что покрывает все риски. Иными словами, существование столь высокой маржи само по себе начинает извлекать из валютных резервов все больше и больше валюты. Кроме того, каждый экспортер постоянно задается вопросом, зачем я буду заводить валюту и продавать сейчас по 29,25, если я могу это сделать чуть позже по 36−37 грн за доллар? Как следствие, приток валюты становится меньше, чем он мог бы быть, потому что экспортеры начинают занимать выжидательную позицию.

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Корректировка курса, конечно, прибавит немного жара к инфляционным процессам, потому что если раньше тот же бензин импортировали по цене доллара 29,25, то теперь это будет 36,6 и это напрямую повлияет на стоимость горючего и, как следствие, на стоимость всех товаров. Однако есть и положительная сторона этого процесса — это дополнительные доходы бюджета. При официальном курсе 36,6 доходы от налогов на импорт автоматически возрастут на 25%. За счёт нас с вами? Да. Но на сегодняшний день альтернативой этому является масштабная эмиссия гривни, которая рано или поздно повлечет за собой новые и новые волны валютных шоков. Корректировка курса должна ослабить потребность в дополнительной эмиссии. И надеюсь, это действительно произойдет.

Затем ситуация стабилизируется

Для обычного гражданина, интересовавшегося приобретением валюты, ситуация с валютой почти не изменится. Скорее всего, будет определенная турбулентность с попыткой воспользоваться испугом сограждан и людям будут предлагать доллар, например, по 40 или что-то в этом роде. Но потом ситуация стабилизируется. Более того, если удастся нарастить вывоз зерна на экспорт, не исключаю даже определенное укрепление валюты.

Дополнительно, сейчас весь мир занимается вопросами глобальной инфляции. Мировые лидеры работают над тем, чтобы цена энергоносителей пошла вниз. Настанет момент когда цивилизованный мир наконец-то перестроит свои цепочки снабжения и шок от исключения россии из этих же цепочек пройдет. Центробанки мира еще больше «зажмут» монетарную политику и цены на ключевые товары начнут обратное движение. Поэтому даже не уверен, что нужно запасаться горючим, потому что из ситуации $2 за литр мы рано или поздно вернемся к традиционной $1 за литр.

Текст опубликован с разрешения автора

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