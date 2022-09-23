Путин рассмешил доллар и напугал гривну 23 сентября, 11:50 Эксклюзив НВ

Вниз устремились рынки акций и валюты всех стран мира, от британского фунта до фунта египетского, от евро до японской йены по отношению к доллару

Мировые рынки продолжили снижение. И за последнюю неделю индекс S&P500 потерял почти 150 пунктов и утро пятницы откроет с отметки 3757 пунктов. Немного спекулянты испугались Путина, немного и ненадолго, прочитав тысячу и один комментарий мировых политиков, которые издевались над российским диктатором и называли его угрозы жестом отчаяния. А вот что действительно способно напугать спекулянтов и инвесторов, так это повышение ставки. И на этой неделе ФРС, во-первых, снова повысил ставку на 75 пунктов, с 2,25−2,5% до 3−3,25%. Но это было ожидаемо. Больше напугала риторика главы ФРС, который не жалел нервы игроков на рынке и четко пообещал сделать все, что от него зависит, чтобы побороть инфляцию. Которая сама себя не поборола, как надеялись еще год назад.

Видео дня

В результате вниз устремились рынки акций и валюты всех стран мира, от британского фунта до фунта египетского, от евро до японской йены по отношению к доллару. Шутка ли, даже японский центральный банк вышел с интервенцией, заставив старожилов вспоминать 1998 год. Тот год, когда львиная доля спекулянтов еще под стол пешком ходила. Своя жизнь только у российского рубля, который и не растёт и не падает, но что с ним там происходит уже мало кого волнует. Равно как и резкий обвал на российских биржах из-за сообщений о частичной мобилизации (и угрозах стереть мир в ядерный пепел) вызывает только резонный вопрос — а что, у них еще остался фондовый рынок? У кого еще своя отдельная жизнь — так это в Турции. Тут в очередной раз вместо того, чтобы повысить ставку, ее снизили. В очередной раз обеспечив лире исторический минимум. Но это, правда, такое себе достижение. Сейчас каждый торговый день турецкая лира обновляет исторические минимумы. Планомерно. Методично. Но никуда не спеша, сдерживаемая всеми возможными способами со стороны финансовых властей Анкары.

Украинский сегмент также оказался под давлением.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.