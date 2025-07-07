Дьявольски умный способ Трампа. Что ждет ФРС США

Это попытка ослабить позиции действующего председателя Джерома Пауэлла, который разочаровал Трампа своим отказом снижать процентные ставки.

Президент не скрывает презрительное отношение к Пауэллу. Недавно он назвал его «умственной посредственность» с «низким уровнем IQ для своей работы». Но полномочия Пауэлла истекают лишь в мае 2026 года, а Верховный суд постановил, что ФРС является единственным независимым ведомством, председателя которого не может уволить президент США.

Обычно президенты объявляют о назначении нового председателя ФРС за пару месяцев до истечения срока полномочий действующего руководителя. Этого достаточно, чтобы провести слушания в Сенате для утверждения кандидата и осуществить плавную передачу власти. Объявление преемника за десять месяцев будет крайне необычным шагом. Зачем это делать? Судя по всему, Трамп планирует, что утвержденный кандидат в председатели ФРС создаст «теневой» Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC), который будет публично давить на реальный FOMC, чтобы тот активней снижал ставки.

Идея создания теневого комитета FOMC принадлежит экономистам Карлу Бруннеру и Аллану Мельцеру, которые предложили ее в 1973 году — в первые годы Великой инфляции, когда политику ФРС широко критиковали за излишний экспансионизм. Бруннер и Мельцер были влиятельными учеными, но не оказывали прямого влияния на политические решения. Напротив, в плане Трампа (впервые его озвучил министр финансов Скотт Бессент во время предвыборной кампании 2024 года) президентский кандидат оказывается в центре крайне публичных попыток подорвать авторитет Пауэлла.

Впрочем, аналитики, видящие во всем этом серьезную попытку запугать Пауэлла, возможно, упускают из вида суть происходящего. Монетарные власти обратят на теневого председателя, подобранного Трампом, не больше внимания, чем на самого Трампа. Более того, этот шаг может вынудить ФРС заняться подтверждением своей независимости, еще упорней продолжая текущую политику. И поэтому реальной целью, видимо, является ослабление позиций будущего председателя ФРС перед вступлением в должность — с помощью вынужденного публичного исполнения роли ученика-кандидата. Это даст Трампу возможность заранее узнать подходы кандидата к монетарной политике и проверить его идеологическую верность президентским планам.

Теневой председатель ФРС будет знать, что, заметив у него признаки независимого мышления, Трамп тут же произнесет свою знаменитую фразу «вы уволены» из реалити-шоу «Кандидат». Да, Верховный суд постановил, что президент не может уволить действующего председателя ФРС, но ничто не мешает ему отозвать своего кандидата. Одной этой угрозы может быть достаточно для подчинения. После нескольких месяцев публичной демонстрации верности Трампу кандидату будет сложно дать отпор его требованиям.

Как сообщается, в число ведущих кандидатов на замену Пауэлла входят бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш (он был одним из кандидатов, когда Трамп назначил Пауэлла в 2017 году), директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, а также Бессент. Действующего члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера (ученого, известного своими трудами о независимости центробанков) тоже называют кандидатом. К Уоллеру, назначенному Трампом в совет ФРС в 2020 году, республиканцы в целом относятся позитивно.

Претенденты в этом списке способные и опытные, они могут справиться с задачей поддержания экономического роста и сдерживания инфляции. Но председатели ФРС — это не монетарные диктаторы; им нужна поддержка остальных членов комитета FOMC, или же они рискуют проиграть во время голосований и подвергнуться серьезной критике. Даже сильного и независимого кандидата может ослабить длительное пребывание в роли теневого председателя. Авторитет человека, воспринимаемого в качестве лакея Трампа, будет сильно подорван, а это ограничит его влияние и на FOMC, и на финансовые рынки.

Стоит отдать должное Трампу: он придумал дьявольски умный способ подчинить себе нового председателя ФРС, которого он не в состоянии контролировать (по крайней мере, в теории). Но в результате Трамп рискует выстрелить в ногу — и себе, и экономике США.

Вопреки распространенному мнению, Федеральный резерв не контролирует все процентные ставки. Он устанавливает только очень краткосрочную учётную ставку, а долгосрочные процентные ставки определяются в основном рынками. На этих ставках отражаются ожидания по поводу будущих решений ФРС, которые опираются на предположение, что власти стараются удерживать инфляцию под контролем.

Если Трамп сумеет заставить ФРС снижать процентные ставки слишком агрессивно, инфляционные ожидания повысятся, а вместе с ними и долгосрочные процентные ставки. Поскольку эти ставки влияют на всё (от ипотеки до автокредитования), простые американцы почувствуют значительную боль.

Целью независимого центробанка, поддерживающего ценовую стабильность (и эту идею я предложил впервые 40 лет назад), является сохранение долгосрочных процентных ставок на низком уровне. Наверное, именно этим объясняется тот факт, что сообщения о планах Трампа досрочно объявить имя нового председателя ФРС вызвали резкое падение курса доллара. Впрочем, реалити-шоу «Кандидат: Версия для ФРС», несомненно, станет телевизионным успехом, а ведь именно это, наверное, больше всего волнует Трампа.

