Трамп проигрывает свою геоэкономическую войну

В эпоху меняющейся геополитики стратегическое планирование многих стран включает в себя воображаемые упражнения по укреплению своих позиций в мире. В то время как Россия и Китай добились умеренных успехов в этой игре, усилия Америки уже обернулись для нее бумерангом.

Россия считала, что энергетическая зависимость заставит Европу смириться с ее вторжением в Украину в 2022 году, и этот расчет оказался отчасти верным: Европа с трудом отвыкает от российской нефти. Более того, энергетические сделки лежат в основе улучшившихся отношений России с Индией и Китаем, обеспечивая экономическую основу для новой антиамериканской коалиции.

Китай занимает не менее сильную позицию благодаря контролю над стратегическим сырьем и его переработкой, особенно над редкоземами и другими важнейшими минералами. Галлий и германий являются ключевыми компонентами не только в технологиях «зеленой» энергетики, но и в светодиодах, волоконной оптике и высокопроизводительных электронных устройствах. А сурьма, также преимущественно поставляемая из Китая, крайне важна для высокопроизводительного военного оборудования и в качестве антипирена.

В ответ на объявление президентом США Дональдом Трампом тарифов на «День освобождения» в апреле Китай ввел новые ограничения на семь дополнительных редкоземельных элементов: самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Не проявив должной осведомленности об их важности, администрация Трампа была вынуждена почти сразу же отступить по нескольким направлениям своей торговой войны.

США пытаются подражать российским и китайским стратегиям, наращивая производство энергии и вкладывая государственные деньги в развитие редкоземельного производства. Но обе эти попытки проблематичны.

Хотя в краткосрочной перспективе добыча нефти и газа может увеличиться, в долгосрочной перспективе потребуются новые инвестиции в бурение и трубопроводы. И все же, поскольку предельные затраты на неуглеродную энергию продолжают стремительно падать, энергетические компании благоразумно не хотят вкладывать средства в ископаемое топливо. Это означает, что нынешнее стремление США будет всего лишь вспышкой на сковороде.

Разработка редкоземельных металлов более вероятна, но для этого потребуется время. С 1960-х по 1990-е годы рудник Маунтин-Пасс в Южной Калифорнии был основным мировым источником редкоземельных металлов. Но в последние десятилетия различные американские операторы, которые ввязывались в этот бизнес, заканчивали банкротством.

Самая новая американская компания по добыче редкоземельных металлов, MP Materials, начала свою работу в 2017 году и уже обеспечила свое будущее, предоставив Пентагону долю в акционерном капитале в размере $400 млн, а также гарантию на покупку добываемых полезных ископаемых. Но хотя государственный капитализм Трампа может предотвратить будущее банкротство, он не может творить чудеса. Ключевая инвестиция MP, 10X Facility, начнет производить продукцию только в 2028 году или позже.

Поэтому, отчаявшись сделать что-то более эффективное, администрация Трампа обратилась к самому очевидному и широко обсуждаемому рычагу: доллару. Еще в 1960-х годах Валери Жискар д’Эстен, тогдашний министр финансов Франции, знаменито жаловался, что глобальное первенство доллара дает Америке «непомерные привилегии» в мировой экономике. Теперь Трамп, похоже, хочет проверить пределы этой привилегии, даже если он преследует другие приоритеты (например, угрожает независимости Федеральной резервной системы США), которые ее подрывают.

Существует давняя традиция рассмотрения различных и ненадежных ролей международных валют с течением времени. В начале долгого возвышения британского фунта Уолтер Бейджхот, великий редактор журнала The Economist XIX века, писал, что «самый краткий и правдивый способ описать» финансовую систему Великобритании — это назвать ее «величайшим сочетанием экономической мощи и экономической деликатности, которое когда-либо видел мир».

Тот же аргумент можно применить и к доллару США сегодня. Как следует из недавнего доклада Международного валютного фонда, доллар, бесспорно, находится в центре мировой финансовой системы. Но торговля и финансы движутся с разной скоростью, потому что первая зависит от обмена продукцией, а вторые являются просто платформой. Если у одной финансовой платформы возникают проблемы, ее можно сменить. Значительные невозвратные издержки не помешали Генуе, Антверпену или Амстердаму потерять свои позиции в качестве мировых финансовых центров.

Более того, другим странам проще и гораздо быстрее разработать альтернативу доллару, чем Америке внезапно развивать собственную редкоземельную промышленность. Достаточно открыть глаза, чтобы увидеть валюты, не обремененные огромными фискальными проблемами, высокими дефицитами и растущими долгами.

Вспомните инициативу Facebook Libra, предпринятую в гораздо более стабильном мире, — запуск валюты на основе блокчейна, сопоставимой с корзиной других валют. Хотя эта инициатива сразу же натолкнулась на противодействие со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза, никаких технических препятствий для ее реализации не было. Если раньше альтернативы доллару — такие как евро или юань — выглядели неправдоподобно, то теперь блокчейн делает возможной старую мечту о мировой валюте.

Конечно, администрация Трампа считает, что стабильные монеты, обеспеченные долларом США, повысят спрос на казначейские векселя и облигации, что позволит США легче обслуживать свой огромный государственный долг. Но хотя почти все стабильные монеты действительно привязаны к доллару, достаточно одного финансового кризиса в США или даже намека на него, чтобы создать стимул для выпуска монет, привязанных к корзине других сильных валют (таких как австралийский, канадский и гонконгский доллары, норвежская и шведская кроны и швейцарский франк). Изобретательный эмитент новой синтетической валюты может даже добавить в нее несколько чистых криптовалют и почти наверняка включит в нее самый надежный денежный гарант в мире — золото.

В любом случае, Трамп нетерпелив в утверждении роли Америки в мире. Он любит быстрые результаты и презирает неудачников. Но, несмотря на обилие талантов и изобретательности в стране, он выбрал борьбу, которую вряд ли выиграет. В этом убедит растущий риск для глобальной роли доллара.

