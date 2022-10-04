Доллар — чемпион, но всегда так не будет 4 октября, 08:57 Эксклюзив НВ

Из-за инфляции и жесткой политики ФРС, центрального банка США, доллар стал сильным, как никогда

Трапляється, що відсталість рятує. Погодьтеся, що з точку зору фінансових ринків ми є країною досить відсталою. Всередині України ринок цінних паперів існує лише в уяві членів Комісії по цінним паперам, ну хіба що ОВДП можна купувати, а інвестувати за кордон заборонили зразу ж як війна почалася, і правильно зробили.

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І, як не дивно, відсутність можливостей для фінансових інвестицій, цього року зберегла простим українцям купу грошей. Не маючи куди інвестувати, все що залишається робити — тримати заощадження в найбільш простій, зрозумілій та ліквідній формі, грошових коштах. Ну, а оскільки українські люди своїй валюті не дуже довіряють, то немає сумнівів, що більшість, коли з’являються вільні гроші, старомодно продовжують купувати долари. І, як з’ясувалося, за результатами трьох кварталів цього року саме власники доларів обіграли ледь не весь фінансовий світ, включно із знаменитими інвесторами та банками Уолл-Стріт. Як? Дуже просто…

Долар — чемпіон! Через інфляцію та жорстку політику ФРС, центрального банку США, який починаючи з весни дуже активно підвищує у себе в країні відсоткові ставки, долар став міцним, як ніколи. Індекс долару США, що демонструє силу американської валюти до кошика з шести валют основних торговельних партнерів США, цього року виріс на 17%. Виходить, що з доларом в кишені, мандри та проживання в єврозоні, Швейцарії, Великобританії, або деінде цього року стали дешевшими. І, до речі, останній раз подібну міць долар демонстрував лише двадцять років тому, у 2002 році.

Розумники програють. В той же час, тим, хто розібрався, як функціонують ринки цінних паперів та інвестував гроші в західні акції чи облігації, пощастило набагато менше. Третій квартал став для фінансових ринків одним з найгірших за минулі роки.

Та й, рахуючи з початку року, результати теж катастрофічні:

· Американський ринок акцій, якщо вимірювати індексом S&P 500, втратив 25%. Акції технологічних компаній, які торгуються на Nasdaq, в середньому, подешевшали на 32%. А, в цілому, для американського ринку нинішній рік поки що є четвертим найзбитковішим за всю історію.

· Ринок облігацій переживає найгірший рік в своїй історії: глобальний індекс вартості облігацій, що розраховує Bloomberg, втратив 20%. Індекс корпоративних облігацій інвестиційного класу (надійних) з початку року знизився на 22%. До цього найбільші втрати були незрівнянно менші - всього 3.8% у 2018 році. Навіть власники десятирічних державних облігацій США, які прийнято вважати «безризиковим» активом, збідніли цього року на 17%. Чесно кажучи, такого розгрому на ринку облігацій ніхто і уявити не міг, але все колись трапляється в перший раз.

· Блиск золота з початку року став менш яскравим на 8%.

· «Нове золото» — біткоїн — подешевшав майже на 60%, а індекс з двох сотень інших криптовалют, CMC Crypto 200, втратив 62%.

Завжди так не буде. Перераховувати катастрофічні результати в різних класах активів можна ще довго, але факт залишається фактом: долар США — чемпіон! А ті, хто тримав гроші в доларах — успішні інвестори! Більше того, перспективи на четвертий квартал у долара набагато кращі, ніж у акцій, облігацій та дорогоцінних металів. Так що бережіть свої «матраци», але пам’ятайте, що це не назавжди, а може й ненадовго. За провалом обов’язково буде підйом і якщо до того часу не навчитесь інвестувати в міжнародні ринки капіталу, то ваша фінансова відсталість вас точно наздожене і покарає, адже в довгостроковій перспективі «матрацна» стратегія ні до чого гарного вас не приведе.

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