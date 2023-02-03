Мир полон оптимизма 3 февраля, 11:33 Эксклюзив NV

Январь оказался лучшим январем за очень много лет. И многие вспомнили старые легенды фондового рынка о том, что каков январь, таков и весь год

Оптимизм по-прежнему царит на мировых рынках. Январь оказался лучшим январем за очень много лет. И многие вспомнили старые легенды фондового рынка о том, что каков январь, таков и весь год, и начали думать о том, где они будут парковать свои яхты после получения бонусов по итогам всего 2023 года. Рост ставок в США уже не так сильно пугает спекулянтов и торговцев, ведь все увидели свет в конце туннеля и даже осторожно надеются, что ставки в 2023 году в США не только перестанут расти, но даже перейдут к снижению. Инфляция уже не кажется таким страшным зверем. Тем более, все более и более оптимистичные прогнозы приходят о состоянии мировой экономики. Сначала оказалось, что консенсус аналитиков уже не обещает ЕС рецессию, хотя падение экономик и может достать отдельные членов Евросоюза. А потом и МВФ пересмотрел прогноз роста мировой экономики, повысив его с 2,7% до 2,9% в 2023 году.

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В итоге утро пятницы индекс S&P500 откроет на отметке в 4179 пунктов и так высоко он не был с августа прошлого года. Продолжает укрепляться евро.