Зерновой оптимизм на фондовом рынке 15 июля, 12:16 Эксклюзив НВ

Если потенциальная сделка по открытию украинских портов произойдет, это будет лучшей новостью за год для украинских аграриев

Рынки продолжает лихорадить на последних новостях, словно твиты Илона Маска после того, как сам он съехал с покупки Twitter. С одной стороны, США получили очередной рекорд инфляции в 9,1%, что гораздо выше консенсусных ожиданий в 8,8%. С другой стороны: данные по занятости выходят такие, что хуже не придумаешь. И вроде нужно бояться рецессии, особенно накануне очередного заседания ФРС. Но экономика растет и хочется верить в лучшее. Вот так и колеблется рынок вместе с настроениями инвесторов. В итоге, утро пятницы индекс S&P500 откроет на отметке в 3790 пунктов, что более чем на 100 пунктов ниже, чем он был неделей ранее. Что же до Илона Маска, то с одной стороны ты можешь называть себя визионером и рассказывать всем о покорении Марса, а с другой — тупо съезжать со сделки, об условиях которой ты договорился, в тот момент, когда рынки разворачиваются, и цена актива резко снижается.

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Что ж, по крайней мере, срыв сделки по покупке Twitter Маском означает, что в этот Twitter не вернется Дональд Трамп (как обещал Маск), который, похоже, несмотря на весь свой шлейф, включая неудачный захват Капитолия, похоже, собирается вернуться в Белый Дом. А это несет за собой огромные риски как для мировой экономики в целом, так и для Украины конкретно. Особенно, учитывая тот факт, что даже само ожидание возвращения на пост президента США Трампа может влиять на решения Путина, затягивать войну и повышать ставки до тех пор, пока не удастся дотянуть до момента возвращения друга.

Продолжается армреслинг в паре евро-доллар, где курс пришел к уровню паритета и дальше начались качели, напоминающие скорее перетягивание каната.

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