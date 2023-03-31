Сильная гривня и эффективный американский пендель 31 марта, 14:10 Эксклюзив NV

Разница между официальным курсом и курсом черного рынка уже ниже 5%. Прямо неприлично для черного и серого рынка

На рынках снова верх взяли оптимисты. Выходные прошли без банковских банкротств, что конечно, порадовало инвесторов. Выстоял Deutsche Bank, по которому возникли вопросы в прошлую пятницу. Но судьбу швейцарских товарищей по банковскому сектору он не стал повторять, по крайней мере, пока, хотя в их жизненном пути в последние годы наблюдалось много общего. Более того, ЕЦБ заявил, что не видит каких-то значительных оттоков депозитов из банковской системы, так что пока можно не переживать. В итоге, акции пользовались спросом, и утро пятницы индекс S&P500 откроет на отметке в 4050 пунктов, что почти на 100 пунктов выше недельной давности. Пока американские рынки не пугают ни статьи о китайском алармизме, ни статьи для Дональда Трампа, до которого начали дотягиваться длинные руки американского правосудия.

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На этом фоне даже цена на нефть подросла, приблизившись вновь к отметке в $80 за баррель Брента. И продолжает укрепляться евро.