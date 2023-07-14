Инвесторам нравится инфляция и саммит НАТО 14 июля, 10:38 NV Премиум

На этой неделе мы стали свидетелями настоящего летнего ралли

Инвесторов несказанно порадовали данные из США. Прежде всего, инфляция. Она продолжила снижение, опережая прогнозы аналитиков, и за последний месяц составила 3%. Средний уровень инфляции в США в 21 веке на секундочку. Такие цифры осчастливили инвесторов, предположивших, что повышение ставок теперь уж точно близится к своему завершению. А экономика США, с другой стороны, демонстрирует чудеса устойчивости к этому самому повышению. По крайней мере, пока. В результате, индекс S&P500 прибавил за неделю 100 пунктов и откроется в пятницу с утра с отметки 4510 пунктов. Так высоко индекс не был с апреля 2022 года, когда начал свое снижение на фоне роста ставок и российской агрессии против Украины. Казалось бы, идеального шторма, который должен похоронить рынок и полопать все пузыри, нет. Но не тут то было. На фоне снижения ожиданий роста ставок упал и американский доллар относительно евро. И теперь курс в паре доллар евро близок к отметке 1,12 доллара за один евро.

Видео дня

Растут на фоне американской инфляции не только американские акции. Ралли прошлось настоящим цунами по мировым рынкам. В том числе, к сожалению, заглянув и на рынок нефти,