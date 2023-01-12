Оттолкнуться от дна. Каким будет 2023 год для украинской экономики 12 января, 13:58 Эксклюзив NV

Состояние и перспективы украинской экономики будут зависеть от двух ключевых факторов: хода войны и объемов международной финансовой поддержки

Текст опубликован в спецвыпуске журнала NV Мир впереди 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist. Републикация запрещена.

События на фронте дают надежду, что при достаточной военной поддержке партнеров Украина будет продолжать освобождать свои территории от российских захватчиков и сможет закончить горячую фазу войны на приемлемых условиях в течение 2023 года.

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К сожалению, улучшение военных перспектив в среднесрочном горизонте сопровождается усилением рисков. Целенаправленное разрушение врагом энергетической инфраструктуры уже привело к ограничению потребления электроэнергии населением и бизнесом. Пока влияние отключений электроэнергии на экономическую активность было умеренным. Темпы падения реального ВВП углубились до -39% г/г в октябре с -35% г/г в сентябре. Однако, вероятно, обстрелы критической инфраструктуры продолжатся, несмотря на то, что запас ракет у врага истощается, а холодная погода заставит зимой еще больше ограничить потребление. С точки зрения динамики ВВП, первый квартал следующего года может стать худшим с начала войны.

Поэтому экономика-2023 вряд ли продемонстрирует позитивные темпы роста после драматического сокращения почти на треть в 2022 году.

Но однозначно положительный фактор — готовность международных партнеров оказывать Украине прямую финансовую помощь. Последние заявления партнеров позволяют ожидать увеличения объемов международной поддержки в следующем году до $42 млрд — с $32 млрд в 2022 году. Причем большая доля помощи (свыше 40%) будет предоставлена в форме грантов, которые не нужно возвращать.

С точки зрения динамики ВВП, первый квартал следующего года может стать худшим с начала войны

Средства от международных партнеров полностью профинансируют дефицит бюджета, который второй год будет достигать беспрецедентных 27% ВВП. Ведь месячные расходы бюджета на безопасность и оборону выросли более чем в четыре раза по сравнению с довоенным уровнем, а налоговые доходы сократились из-за падения экономики. В итоге потребности правительства в финансировании достигли почти $5 млрд в месяц, хотя тот сократил некритические расходы и договорился с частными кредиторами об отсрочке всех выплат на два года.

Также внешние поступления помогут удержать золотовалютные резервы на приемлемом уровне и избежать еще одной коррекции курса гривни. С начала войны Нацбанк зафиксировал курс и ввел жесткие ограничения на выплаты за границу. Однако вынужден был ослабить курс на 20% в июле, до 36,6 грн/долл., поскольку спрос на иностранную валюту постоянно рос, а внешняя помощь поступала в недостаточных объемах и с задержкой, что привело к резкому сокращению золотовалютных резервов.

Коррекция курса гривни вместе с возобновлением экспорта украинского зерна отдельными портами Черного моря после подписания многостороннего соглашения помогли стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

НБУ, вероятно, постарается избежать еще одного такого шага, ведь фиксированный курс является важным стабилизационным фактором для экономики в текущих неопределенных условиях. Кроме того, дальнейшее ослабление гривни подтолкнет вверх инфляцию, которая уже достигла 27% г/г, несмотря на фиксированные тарифы на коммунальные услуги, но не поможет существенно снизить внешнеторговый дефицит из-за специфической структуры торговых потоков и ограниченных возможностей для экспорта.

В целом выдающимся и определяющим является тот факт, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, связанные с войной, украинские органы власти при поддержке международных партнеров смогли удержать макроэкономическую и финансовую стабильность и обеспечить почти бесперебойную работу банковской системы. Благодаря этому Украина гораздо быстрее оправится от последствий войны и вернется на путь быстрого экономического роста, несмотря на шокирующие потери активов.

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