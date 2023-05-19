Турецкое разочарование рынков 19 мая, 13:23 NV Премиум

Еще накануне выборов президента Турции инвесторы и спекулянты делали ставки на победу оппозиционного кандидата

Рынки разочаровались в турках. Точнее, в результатах голосования. Еще накануне выборов инвесторы и спекулянты делали ставки на победу оппозиционного кандидата, стараясь выучить его непроизносимую фамилию. Некоторые старались, большинство же просто называло его КК и покупало турецкие активы, связывая с победой оппозиции возвращение к нормальной макроэкономической политике, обещающей свет в конце турецкого инфляционного туннеля. Все понимали, что должно быть больно, но ожидания сводились к тому, что быстрым хирургическим вмешательством пациента еще можно спасти, резко переставив курс лиры, вернув независимость турецкому Центробанку, вызвав таким образом активный приток капитала в страну. Курс лиры Эрдоган держал из последних сил, которых в любом случае хватило бы только до выборов. А популистские обещания в процессе выборов, в том числе резкий рост зарплат, не мог бы не сказаться уже в 2023 году.

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День выборов все поменял. Еще с утра букмекеры отдавали предпочтение оппозиции, даже проигнорировав первые данные с участков и доведя коэффициент на победу КК в букмекерских конторах почти до неприличного 1,35. Словно Динамо играет с командой второй лиги.