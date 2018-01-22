Владимир Курпита

Пять наиболее интересных сериальных новинок, которыми нас собираются удивить в 2018 году
Турция затеяла войну, венгры продолжают обижаться на Украину, а в Западную Европу официально пришла Тьма
Пять наиболее интересных сериальных новинок, которыми нас собираются удивить в 2018 году
Наконец люди поняли, что корь на самом деле существует. Так прививаться или нет?
Мы очутились в ситуации, когда законопослушному гражданину, желающему что-то заработать, не остается ничего другого, как вкладывать в иностранные активы
Телекомпания Al Jazeera, сама того не подозревая, провела добротный сеанс разоблачения гнилой сущности украинской политики и сросшегося с ней бизнеса
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