Специфика инвестирования во время войны 22 ноября, 09:42 Эксклюзив НВ

Понимание того, что происходит в мире, может уберечь вас от потерь в будущем

Пока идет война, финансовые инвестиции для украинских граждан — дело мертвое, и сколько бы разные эксперты не рассказывали о тонкостях и специфике инвестирования во время войны, богаче вас это не сделает. Пока нет возможности отправлять деньги за границу, все тонкости сводятся к тому, что инвестировать внутри страны не во что. Облигации вдвое проигрывают инфляции; рынок акций по-прежнему был мертвым, а недавно государство, присвоив целый ряд компаний, еще и осиновый круг ему в грудь вбило. Покупать недвижимость, под обстрелами, без работающей экономики, при безумном уменьшении численности населения, по-моему, выглядит бессмысленно. Еще есть криптовалюта, но о ней чуть позже. Остается разве что покупать за свободные гривни доллары и евро, но для этого университетов точно заканчивать не надо и писать об этом ничего — когда есть свободные деньги, покупайте себе наличные в киосках или меняйте через трехмесячные депозиты в банках, как вам больше нравится.

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А пока покупаем доллары, и в ожидании, что рано или поздно их снова позволят инвестировать за границу, можем развлечься историями о «великом мошенничестве» на финансовых рынках. В конце концов, понимание того, что происходит в мире, может уберечь вас от потерь в будущем.