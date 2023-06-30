Важный момент в ударе россиян по Краматорску. Что происходит на фронте — особенно на Донбассе 30 июня, 20:13 NV Премиум

Это не «туман войны»

25 июня террористическая организация, известная как Воздушно-космические силы России (ВКС), разбомбила овощной рынок в западной части Идлиба, хладнокровно убив около 50 сирийцев. Вы спросите, почему я начинаю с Сирии, а должен говорить об Украине? Потому что масса людей, которые будут читать это, не обращают внимания на то, что русские делают с сирийцами почти каждый божий день вот уже восемь лет, — но все еще удивляются, как через два дня россияне сделали то же самое в Украине.

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Насколько мне известно, 27 июня один из осведомителей ГРУ МО РФ в Краматорске сообщил о большом количестве западных добровольцев в военной форме, «собравшихся» в ресторане в центре города. Эта информация, по-видимому, прошла по всей российской командной цепочке, и в результате русские попали в это место двумя ракетами Искандер. Их хватило для того, чтобы убить не менее 12 человек (в том числе троих украинских детей) и ранить более 60. Цифры все еще не окончательные.

Прежде чем кому-либо придет в голову мысль о «типичной ошибке в тумане войны», или о «преднамеренности», потратьте несколько минут на нижеследующее.